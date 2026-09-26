Xã Tây Đô ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước

Với tinh thần “Chính quyền chủ động chỉ đạo - Cơ sở tổ chức thực hiện - Nhân dân đồng thuận tham gia - Cộng đồng cùng giám sát”, đợt ra quân huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã Tây Đô.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng trên địa bàn xã tập trung tổng vệ sinh tại khu dân cư, đường giao thông, khu vực công cộng, thu gom rác thải, cành cây, bùn đất và các chất thải phát sinh sau mưa lũ.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương tiêu, rãnh thoát nước, xử lý các điểm bị đất đá, rác thải, cây cối và vật cản gây ách tắc, nhất là tại những khu vực thấp trũng, khu dân cư và các tuyến đường có nguy cơ ngập úng.

Các lực lượng cũng tiến hành rà soát, xử lý cây xanh gãy, đổ, bùn đất, rác thải, vật liệu trôi dạt; kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, mất an toàn sau mưa lũ..., từng bước khắc phục những ảnh hưởng do mưa lũ, cải thiện môi trường, bảo đảm dòng chảy và tiêu thoát nước, góp phần hạn chế nguy cơ ngập úng, ô nhiễm tại các khu dân cư.

Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tây Đô.

Chủ tịch UBND xã Tây Đô Trịnh Xuân Thắng.

Đợt ra quân được tổ chức trong bối cảnh những ngày qua trên địa bàn xã xuất hiện các đợt mưa lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; một số tuyến đường, khu dân cư, hệ thống cống rãnh, mương tiêu, rãnh thoát nước bị bùn đất, rác thải, cây cối và các vật cản làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.