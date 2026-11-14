Xã Tây Đô ra mắt mô hình “Cộng đồng số” tại thôn Phú Yên

Thôn Phú Yên được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình với 715 hộ, 2.371 nhân khẩu; trong đó có 689 hộ đã có thiết bị và kết nối internet, 63 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, mô hình tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về chính quyền số, người dân được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, chữ ký số cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ điện tử.

Về kinh tế số, hỗ trợ các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất sử dụng thanh toán bằng mã QR, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Về xã hội số, hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, các tiện ích y tế, giáo dục; trang bị kỹ năng số và kiến thức phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu và Nhân dân dự lễ ra mắt mô hình.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã Tây Đô tổ chức điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn, duy trì ít nhất một buổi mỗi tuần trong giai đoạn thí điểm; đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong hướng dẫn người dân thực hành.

Việc hỗ trợ được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa thành thạo công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Tây Đô phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo mục tiêu đề ra, đến hết tháng 12/2026, xã Tây Đô phấn đấu 100% hộ dân thôn Phú Yên được tiếp cận thông tin, khảo sát nhu cầu; ít nhất 80% hộ có người thực hiện được một thao tác số phù hợp hoặc được bố trí trợ giúp; ít nhất 45% người trưởng thành được cấp chữ ký số cá nhân; 80% hồ sơ đủ điều kiện trực tuyến phát sinh được nộp trực tuyến và 70% cơ sở bán hàng, dịch vụ đang hoạt động chấp nhận thanh toán số. Địa phương cũng phấn đấu mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.

Sau giai đoạn thí điểm, xã sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, làm cơ sở xem xét nhân rộng mô hình tại các thôn khác trong năm 2027.