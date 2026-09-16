Xã Tằng Loỏng tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/9, thu hút 36 thí sinh đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, trong đó có 16 bí thư chi bộ thôn và 20 bí thư chi bộ, chi ủy viên thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Tại phần thi kiến thức chung, các thí sinh có dịp hệ thống, củng cố những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Phần xử lý tình huống lại gần với thực tế hoạt động của chi bộ, đòi hỏi người dự thi phải bình tĩnh, linh hoạt, có cách giải quyết phù hợp và thuyết phục.

Đáng chú ý, phần thuyết trình, giới thiệu mô hình, cách làm hay đã tạo không gian để các bí thư chi bộ chia sẻ kinh nghiệm từ chính thực tiễn công tác. Những cách làm cụ thể, những vấn đề đặt ra từ cơ sở được đưa lên sân khấu, qua đó giúp các thí sinh cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Các phần thi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giúp các thí sinh cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Sau vòng sơ khảo với sự tham gia của 36 thí sinh, Ban Tổ chức lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Ở vòng thi này, kiến thức và kinh nghiệm được chuyển tải bằng những tiểu phẩm, hoạt cảnh tuyên truyền, những cách làm sáng tạo gắn với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Hình thức thể hiện sinh động giúp những chủ trương, quy định của Đảng trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ hơn, đồng thời tạo không khí sôi nổi trong hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng kế hoạch; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tế cơ sở được các thí sinh mang đến hội thi, thể hiện qua những phần sân khấu hóa sinh động, gần gũi. Qua đó, những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng được chia sẻ, lan tỏa, tạo thêm cơ hội để các chi bộ học hỏi, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho đồng chí Đặng Mùi Mấy - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết và đồng chí Nguyễn Thị Hải Thương - Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Sơn Ca; trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.

Ban tổ chức cũng trao 4 giải Chuyên đề, 1 giải Thí sinh trẻ tiêu biểu triển vọng và vinh danh 6 thí sinh tiêu biểu.