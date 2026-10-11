Xã Tằng Loỏng gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tằng Loỏng cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 của xã Tằng Loỏng

Tằng Loỏng là địa bàn có thế mạnh về phát triển công nghiệp, với gần 20 nhà máy, doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, hóa chất, luyện kim, sản xuất phân bón, bao bì cùng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khác. Những năm qua, hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Lãnh đạo xã Tằng Loỏng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 1.154 tỷ đồng, bằng 163,2% dự toán được giao.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân xã Tằng Loỏng.

Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, chăm lo đời sống Nhân dân và đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi.

Trong hai năm 2025 và 2026, các nhà máy, công ty đã ủng hộ hàng nghìn suất quà, tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hàng tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thâm tương ái, chung tay vì cộng đồng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân xã Tằng Loỏng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Tằng Loỏng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khẳng định chính quyền xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đối thoại và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Lãnh đạo xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và quan tâm nâng cao đời sống người lao động. Qua đó, phát huy vai trò động lực của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Tằng Loỏng ngày càng phát triển.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu, thảo luận tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ tình hình sản xuất, kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; đồng thời đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, UBND xã Tằng Loỏng tổ chức trao giải (ảnh trên) cho các đội bóng đạt thành tích tại Giải bóng chuyền hơi khối doanh nghiệp mở rộng, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Giải đấu là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, tăng cường sự gắn kết, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn.