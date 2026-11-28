Nhường đất nhà mình, mở đường cho cộng đồng

Những ngày cuối tháng 11/2026, trên tuyến đường liên thôn Văn Miếu, không khí thi công diễn ra khẩn trương, đoạn thì người dân tự nguyện phá tường rào hiến đất, đoạn thì đơn vị thi công đổ bê tông mặt đường. Điều đặc biệt, con đường trước đây chỉ rộng khoảng 2,5 m, hai bên là tường rào, công trình của các hộ dân, nay đang được mở rộng lên 5,5-6 m. Để có mặt bằng triển khai, gần 40 hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi thi công đã tự nguyện hiến một phần diện tích của gia đình.

Thi công tuyến đường giao thông tại thôn Lý.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân thôn Văn Miếu cho biết, trước đây đường nhỏ, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Nay đường được mở rộng, người dân rất phấn khởi bởi không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, mỗi gia đình đều mong muốn góp một phần công sức để công trình sớm hoàn thành.

Tại thôn Lý, tinh thần ấy cũng được Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Vừa qua, thôn đã thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến đầu tiên với chiều rộng từ 3m lên 6m. Để triển khai công trình, ban lãnh đạo thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ hiến đất, đóng góp kinh phí đối ứng; đồng thời hỗ trợ những gia đình tháo dỡ tường rào xây dựng lại công trình. Đến nay, 17 hộ dân đã hiến tổng cộng 240 m² đất thổ cư.

Ông Lê Xuân Vinh, Trưởng thôn Lý cho biết, quá trình triển khai, ban lãnh đạo thôn trực tiếp trao đổi, vận động từng hộ, lắng nghe ý kiến và cùng người dân bàn cách thực hiện phù hợp. Nhờ đó, các hộ có đất trong phạm vi mở rộng đường đều tích cực tham gia, tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi.

Huy động nguồn lực, từng bước mở rộng mạng lưới giao thông

Để Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030 lan tỏa, xã Tân Yên xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu quan trọng. Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; phân công cán bộ phối hợp với các thôn rà soát hiện trạng, tổng hợp nhu cầu và trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ dân. Các thôn tổ chức họp, công khai chủ trương, mức hỗ trợ và trách nhiệm đóng góp của Nhân dân.

Việc vận động được thực hiện gắn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường, từng gia đình. Những vấn đề liên quan đến diện tích đất cần hiến, phương án tháo dỡ tường rào, dịch chuyển công trình, kinh phí đối ứng đều được trao đổi cụ thể, công khai. Qua đó, người dân có điều kiện bàn bạc, thống nhất phương án trước khi triển khai.

Theo báo cáo của UBND xã, đến nay, 21/21 thôn đã tổ chức họp dân, tuyên truyền và công khai chủ trương thực hiện. Toàn xã có 306 tuyến đường đăng ký trong giai đoạn 2026-2030, tổng chiều dài khoảng 82,2 km. Riêng năm 2026, có 19/21 thôn đăng ký thực hiện 26 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 15 km, kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 24,3 tỷ đồng, ngân sách xã đối ứng 11,5 tỷ đồng.

Quá trình triển khai, toàn xã có 23 hộ hiến 2.563 m² đất thổ cư, 46 hộ hiến 9.250 m² đất nông nghiệp; 12 hộ tháo dỡ, dịch chuyển hơn 1.200 m tường rào. Giá trị phần đất người dân dành cho công trình ước tính hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân dân còn đóng góp khoảng 8,4 tỷ đồng; trong đó khoảng 3,5 tỷ đồng phục vụ đắp đất, mở rộng nền đường, 3 tỷ đồng để dịch chuyển tường rào, công trình và hơn 1,9 tỷ đồng hoàn thiện mặt đường.

Không chỉ tập trung vào các công trình trước mắt, tại 21 tuyến đường trục thôn, liên thôn dự kiến mở rộng trong giai đoạn 2027-2028, người dân cũng đã đăng ký hiến khoảng 40.000 m² đất, ước tính giá trị hơn 16 tỷ đồng. Đây là nguồn lực đáng kể, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục cải thiện hạ tầng giao thông trong những năm tới.

Những tuyến đường mới được mở rộng, khang trang tại xã Tân Yên.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã, việc triển khai Nghị quyết số 15 tại Tân Yên nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Xã đã chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục công trình theo từng giai đoạn, đồng thời huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Năm 2026, địa phương tập trung ưu tiên các tuyến đủ điều kiện về mặt bằng và nền đường, phấn đấu hoàn thành 26 tuyến đã đăng ký. Công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công cũng được chú trọng, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả lâu dài. Đến nay, xã đã hoàn thành 3 tuyến đường tại các thôn Cao Thượng, Hữu Mục và Lý với tổng chiều dài khoảng 4,6 km. Các tuyến còn lại đang tiếp tục hoàn thiện nền đường, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn do giá vật liệu xây dựng biến động, nguồn cung bê tông thương phẩm có thời điểm khan hiếm; một số tuyến phải tiếp tục vận động người dân hiến đất, dịch chuyển công trình, cột điện để bảo đảm mặt bằng. Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương cũng còn hạn chế. Trước thực tế đó, xã tiếp tục rà soát, phân loại các tuyến đường, ưu tiên công trình đủ điều kiện triển khai; chủ động cân đối nguồn vốn, tăng cường giám sát chất lượng thi công, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.