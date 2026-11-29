Đến nay, xã Tân Yên có 13 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó ổi Tân Yên của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong được xếp hạng 4 sao, 12 sản phẩm còn lại đạt 3 sao. Tiêu biểu như: Trà búp ổi Tân Yên, trà hoa sâm núi Dành, trà tía tô Shanchi, nho hạ đen Huyền Trang, cà chua bi Vinh Quang, trà hương thảo HIAN... Tất cả các sản phẩm đều có vùng nguyên liệu liên kết ổn định, được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao uy tín trên thị trường.

Xã Tân Yên giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ.

Xác định chất lượng là yếu tố quyết định uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP, những năm gần đây, các chủ thể chú trọng đầu tư máy móc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, cải tiến mẫu mã, bao bì, bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm phát huy được lợi thế về nguồn nguyên liệu đặc trưng của địa phương, nhất là sâm nam núi Dành, ổi, và các loại cây dược liệu.

UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Hiện toàn xã có 38 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm OCOP. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức lồng ghép tập huấn cho đại diện các hợp tác xã, nông dân vùng trồng thông tin kiến thức về kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng, quy định mới liên quan đến thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số. Hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng đối với 4 sản phẩm mới là: Nhang sạch Hương Thảo, nụ trầm Hương Thảo, trà hoa sâm núi Dành thượng hạng và bột sâm nam núi Dành; đánh giá lại sản phẩm trà búp ổi Tân Yên.

Đóng gói sản phẩm trà búp ổi tại Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong, xã Tân Yên.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng, xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể tham gia hội chợ, triển lãm, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Phối hợp với các hợp tác xã tổ chức các phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng trên nền tảng mạng xã hội. Trên địa bàn xã đã hình thành 4 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Năm 2027, xã Tân Yên phấn đấu nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 18 sản phẩm, trong đó nâng hạng 1 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương tiếp tục hỗ trợ các chủ thể phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; đầu tư công nghệ chế biến sâu, bảo quản nông sản, xây dựng thương hiệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm sau công nhận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khẳng định uy tín, vị thế của sản phẩm trên thị trường.

Với sự đồng hành của chính quyền cùng nỗ lực đổi mới tư duy sản xuất của các hợp tác xã, chủ thể, các sản phẩm OCOP xã Tân Yên đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.