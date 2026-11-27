Ngày 27/11, UBND xã Tân Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, di chuyển tài sản, phá dỡ công trình thuộc phạm vi Dự án đường Hoàng Quốc Việt theo phương án được phê duyệt.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban cưỡng chế phát lệnh triển khai nhiệm vụ.

Dự án đường Hoàng Quốc Việt đi qua địa bàn xã Tân Yên. Theo phương án được phê duyệt, có 6 hộ gia đình thuộc diện cưỡng chế, liên quan đến 7 thửa đất ở, trong đó 5 thửa có nhà ở 3 tầng. Trước khi triển khai, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhờ đó, đến thời điểm công bố lệnh cưỡng chế lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/11, đã có 4/6 hộ gia đình đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tự di chuyển tài sản và bàn giao 5/7 thửa đất. Hai trường hợp còn lại không chấp hành quyết định thu hồi đất, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế.

Xã Tân Yên huy động máy móc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.

Khoảng 450 người cùng các phương tiện chuyên dụng được huy động, bố trí thành 10 tổ công tác. Các lực lượng phối hợp triển khai nhiệm vụ theo phương án đã được phê duyệt, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong suốt quá trình cưỡng chế. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ công việc hoàn thành, không xảy ra mất an toàn.

Kết quả cưỡng chế góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Quốc Việt. Diện tích đất sau thu hồi sẽ được tiếp nhận, quản lý và bàn giao phục vụ thi công, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.