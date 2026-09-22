Xã Tân Uyên xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Đổi mới từ công tác cán bộ

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của tiến trình hội nhập và phát triển, công tác cán bộ tại xã Tân Uyên được cấp ủy, chính quyền xã xác định là “gốc của mọi công việc”. Thời gian qua, Tân Uyên chú trọng đổi mới toàn diện các khâu trong công tác cán bộ: từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công khai, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Xã đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đến nay, Đảng ủy xã đã trình phê duyệt quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 24 lượt cán bộ; 93 lượt cán bộ, công chức được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Xã cũng hoàn thành rà soát 83 đối tượng thuộc diện bồi dưỡng bắt buộc theo quy định.

Đồng chí Hoàng Thị Yến - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Pầu Pắt tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng mô hình “Mặt trận số - Đồng hành cùng nhân dân” năm 2026.

Đồng chí Lò Văn Học - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên nhấn mạnh: “Để xây dựng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường, Đảng ủy xã đã tập trung thực hiện đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công và kiểm tra, giám sát cán bộ. Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường để cán bộ được rèn luyện, được cống hiến”.

Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn có bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ từ xã xuống các thôn bản không chỉ kiên định bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh mà còn từng bước hình thành tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ý chí và khát vọng được hiện thực hóa bằng những sáng kiến cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đến những mô hình cụ thể

Trước yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, việc triển khai một giải pháp công nghệ mang tính bứt phá là vô cùng cần thiết. Thay vì phương thức thu thập ý kiến thủ công, truyền thống trước đây vốn phụ thuộc nhiều vào các cuộc họp bản hay đợt tiếp xúc cử tri định kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Uyên đã chủ động triển khai mô hình dựa trên nền tảng công nghệ Microsoft Forms kết hợp mã QR số thông qua mô hình "Mặt trận số - Đồng hành cùng nhân dân" năm 2026.

Chỉ cần một thao tác quét mã QR đơn giản bằng điện thoại thông minh, mọi công dân trên địa bàn đều có thể nhanh chóng truy cập vào hệ thống tiếp nhận ý kiến trực tuyến. Các bảng niêm yết mã QR được công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn bản và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Người dân dễ dàng gửi đề xuất, phản ánh về mọi lĩnh vực đời sống, từ đất đai, hạ tầng, an ninh trật tự đến tác phong phục vụ của cán bộ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Uyên nỗ lực phục vụ nhân dân.

Điểm đặc biệt và đột phá của hệ thống chính là tính năng tích hợp tùy chọn mức độ khẩn. Nhờ đó, các cơ quan chức năng có thể phân loại nhanh chóng và ưu tiên xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh bức xúc ngay từ cơ sở. Đồng chí Hoàng Thị Yến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Pầu Pắt (một trong 5 thôn, bản được chọn triển khai thí điểm) phấn khởi chia sẻ: “Việc quét mã QR trên ứng dụng chuyển đổi số rất thiết thực với người dân. Trước kia, ý kiến của cử tri phải chờ đến các cuộc họp Đảng hoặc tiếp xúc cử tri. Nay có ứng dụng này, bà con có thể chủ động quét mã và đề xuất ý kiến, kiến nghị mọi lúc, mọi nơi”.

Được biết, trước khi ra mắt chính thức mô hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã khảo sát sơ bộ điều kiện cơ sở vật chất như thiết bị điện thoại, máy vi tính tại các bản thực hiện mô hình điểm và triển khai dùng thử. Sau khi đánh giá kết quả mô hình điểm sẽ nhân rộng toàn bộ 32 thôn, bản trên địa bàn xã để phục vụ công tác nắm bắt tình hình nhân dân thường xuyên và xuyên suốt nhiệm kỳ. Sáng kiến "Mặt trận số" đã khẳng định rõ tinh thần dám đổi mới của đội ngũ cán bộ xã, công nghệ đã thực sự trở thành cầu nối bền chặt, kéo khoảng cách giữa người dân và chính quyền lại gần nhau hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín không phải là nhiệm vụ ngày một ngày hai, mà là quá trình rèn luyện, phấn đấu liên tục. Đó chính là nền tảng vững chắc để Tân Uyên tự tin bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền trong kỷ nguyên mới.