Xã Tân Thới: Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Ban Tổ chức Diễn tập trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đồng Tháp; Trần Ngô Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp; Đại tá Lê Văn Cò, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc diễn tập có đề mục là: “Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân xã trong chuẩn bị, ứng phó và thực hành xử trí tình huống bão, lốc xoáy, triều cường năm 2026”.

Theo tình huống giả định, bão VAM-CO đi vào Biển Đông, phía Bắc quần đảo Trường Sa, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2026. Dự báo đến sáng ngày 9-10-2026, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh, thành phố từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, gây ảnh hưởng đến địa bàn xã Tân Thới.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thường trực Đảng ủy xã nhận được công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND xã nhận được Công điện khẩn số 01 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó với bão.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tổ chức họp Ban Thường vụ để đánh giá tình hình. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các ấp và thành viên Ban Chỉ huy.

Các lực lượng được huy động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn đã được chuẩn bị, đồng thời sẵn sàng xử trí các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là lốc xoáy và triều cường.

Quá trình diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, sát với điều kiện thực tế tại địa phương. Các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống.

Phần thực binh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thể hiện khả năng cơ động và xử lý tình huống kịp thời thông qua các hoạt động sơ tán người dân, chằng chống nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn trên sông.

Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Phát biểu kết luận diễn tập, Đại tá Lê Văn Cò đánh giá, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kiểm tra khả năng huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện và tổ chức xử trí các tình huống bão mạnh và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Qua diễn tập cho thấy, các lực lượng đã quán triệt tốt nhiệm vụ, vận dụng tương đối linh hoạt các phương án, thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng cơ động và xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia được thể hiện rõ.

Thông qua diễn tập, xã Tân Thới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, kiểm nghiệm tính khả thi của các phương án phòng thủ dân sự; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án sát với điều kiện thực tiễn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra…

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập trao thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026.