Xã Tân Thới tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thới họp đánh giá tình hình tại diễn tập.

Cuộc diễn tập có đề mục là: “Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân xã trong chuẩn bị, ứng phó và thực hành xử trí tình huống bão, lốc xoáy, triều cường năm 2026”.

Lực lượng tham gia diễn tập thực hành sơ tán Nhân dân; cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện gặp sự cố. Ảnh: CÔNG THẮNG

Theo tình huống giả định, bão VAM-CO đã đi vào Biển Đông, phía Bắc Quần đảo Trường Sa, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2026. Dự báo đến sáng ngày 9-10-2026, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh, thành phố từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, gây ảnh hưởng đến địa bàn xã Tân Thới.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thường trực Đảng ủy xã nhận được công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND xã nhận được Công điện khẩn số 01 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó với bão.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tổ chức họp Ban Thường vụ để đánh giá tình hình. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các ấp và thành viên Ban Chỉ huy.

Ban Tổ chức diễn tập trao thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026.

Các lực lượng được huy động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn đã được chuẩn bị; đồng thời, sẵn sàng xử trí các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là lốc xoáy và triều cường.

Quá trình diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, sát với điều kiện thực tế tại địa phương. Các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống.

Phần thực binh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thể hiện khả năng cơ động và xử lý tình huống kịp thời thông qua các hoạt động sơ tán người dân, chằng chống nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn trên sông.

Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập trao thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026.