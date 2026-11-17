Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bên cạnh phần lễ, các trò chơi dân gian được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những tiết mục văn nghệ, giao lưu hát về tình yêu quê hương, đất nước… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Tại Ngày hội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Phan Văn Bắc trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban lãnh đạo các ấp vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã trao hỗ trợ 40 bóng đèn led duy trì mô hình “Ánh sáng quang”, hơn 200 phần quà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước đó, Ban Công tác Mặt trận các ấp phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.