Xã Tân Thới phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Các tổ chức, cá nhân trao bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ cho các đơn vị.

Trong năm 2026, thông qua sự kết nối, phối hợp của địa phương, Hội Pousse - Pousse đến từ Pháp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân với tổng kinh phí khoảng 1,05 tỷ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực với số tiền 4,7 tỷ đồng; vận động 3.399 phần quà trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng…

Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, tại Lễ phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ từ các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân, với số tiền 225 triệu đồng.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Phan Văn Diện (ấp Tân Lợi) thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã vận động và trao 20 phần quà cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt, gạo, mì gói.