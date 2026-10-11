Xã Tân Thới: Nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phan Minh Quân trao các Quyết định tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, xã có 10/17 chỉ tiêu nghị quyết, đạt từ 100% trở lên, 1 chỉ tiêu đạt 99,55%. Trên lĩnh vực kinh tế, thu ngân sách từ kinh tế địa phương được trên 15 tỷ đồng, đạt 101,48% nghị quyết; tạo việc làm cho 600 lao động, đạt 100% nghị quyết.

Hoạt động sản xuất nông, ngư, lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng.

Các tiến bộ khoa học, kỹ thuật được tiếp tục triển khai và được nông dân đồng thuận, áp dụng vào sản xuất đạt kết quả tốt. Các chính sách hỗ trợ nông dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển sản xuất... tiếp tục giúp cho nông dân ổn định sản xuất.

Các ngành tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế.

Xã tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 51 ngày 29-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, xã đạt 2/10 tiêu chí (22/47 chỉ tiêu).

Toàn xã kết nạp 23/20 đảng viên mới, đạt 115% nghị quyết. Địa phương lãnh đạo thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ đảng viên. Đến ngày 27-9, xã hoàn chỉnh việc sắp xếp hồ sơ; số hóa giai đoạn 1 được 165 hồ sơ; tải lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được 96 hồ sơ... Đây là những nền tảng quan trọng để địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I đã triển khai quyết định của Đảng ủy xã về việc đổi tên 3 Đảng bộ gồm: Trường THCS - THPT Tân Thới, Trường Tiểu học Tân Thới, Trường Mầm non Tân Thới; đổi tên 3 chi bộ cơ sở thành chi bộ gồm: Công an, Quân sự, Y tế; kết thúc hoạt động 2 Đảng bộ gồm: Các Cơ quan Đảng ủy xã, UBND xã; thành lập mới 7 chi bộ gồm: Cơ quan Đảng ủy xã, Ủy ban MTTQVN xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công… trực thuộc Đảng ủy xã.

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; công bố các quyết định về việc kết thúc, đổi tên, thành lập các chi, đảng bộ và chỉ định nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã vào ngày 7-10, đồng chí Phan Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thới ghi nhận, đánh giá cao những chỉ tiêu, tiêu chí mà Đảng bộ xã thực hiện từ đạt đến vượt trong 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Phan Minh Quân đề nghị các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Sổ tay đảng viên điện tử theo quy định hiện hành…

Trước mắt, vào ngày 9-10, cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng thủ dân sự xã Tân Thới năm 2026. Song song đó, huy động lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tập trung cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2026…