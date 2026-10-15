Xã Tân Thới: Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Đồng chí Trần Ngô Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, với sự lãnh chỉ đạo, sâu sát của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có nhiều mặt chuyển biến tích cực.

Tất cả chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến nay cơ bản đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết. Trong đó, thu ngân sách từ kinh tế địa phương được 15,223 tỷ đồng, đạt 101,48% nghị quyết. Công tác đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 82,73% kế hoạch vốn giao.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản duy trì ổn định; công tác phòng, chống hạn xâm nhập mặn được chủ động triển khai từ sớm nên không xảy ra thiệt hại cho sản xuất. Công tác phòng chống xử lý dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Xã đã triển khai hỗ trợ thiệt hại cho nông dân để khôi phục sản xuất trên 2,6 tỷ đồng; triển khai các bước lập quy hoạch chung xã Tân Thới. Công tác y tế, giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội, chính sách người có công tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 90%...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị và các ấp đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thủy lợi; tỷ lệ khám sức khỏe, tích hợp tài khoản an sinh xã hội còn chậm so với kế hoạch đề ra….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngô Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của xã Tân Thới trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong những tháng còn lại, đồng chí Trần Ngô Minh Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền xã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, rà soát lại cơ sở hạ tầng, các công trình dôi dư sau sáp nhập ấp, trường, sử dụng hợp lý, tránh lãng phí. Xã cần tập trung cho công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân, thực hiện tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNEID; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Phan Văn Bắc yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2026, các cơ quan, đơn vị và các ấp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trước ngày 31-10-2026. Trong đó, tập trung theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết; chủ động tham mưu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống thiên tai.

Song song đó là khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư công bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định; tăng cường triển khai thực hiện “Chiến dịch 90 ngày” làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành Y tế;…