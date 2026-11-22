Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thới Phan Minh Quân trao Giấy khen cho các cá nhân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các ấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Qua đó, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh phần lễ, các trò chơi dân gian được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những tiết mục văn nghệ, giao lưu hát về tình yêu quê hương, đất nước… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo xã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cùng những đóng góp phát biểu của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.

Đồng thời, mong muốn mỗi khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và khu dân cư văn hóa ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tại Ngày hội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư. Qua đó, kịp thời động viên, nhân rộng những cách làm hay, những tấm gương tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận các ấp phát động phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” đến các Tổ nhân dân tự quản; các Chi hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh... trên địa bàn ấp cùng ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban lãnh đạo các ấp vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã trao hỗ trợ 40 bóng đèn led duy trì mô hình “Ánh sáng quang”; hơn 200 phần quà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước đó, Ban Công tác Mặt trận các ấp phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam như: Tổ chức giao lưu các trò chơi dân gian; giao lưu bóng chuyền nam, bóng đá mini; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, dọn vệ sinh và chặt tỉa các cành cây xanh che khuất tầm nhìn.

Điều này góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sáng - xanh - sạch - đẹp hàng chục km đường giao thông chính như: 877B, 83C, 84D, đường giao thông nông thôn ấp, liên ấp…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Thới chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.