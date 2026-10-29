Xã Tân Thanh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Sở Tư pháp, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và hơn 150 đại biểu là Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, trưởng các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền viên, hoà giải viên cơ sở trên địa bàn xã.

Đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý truyền đạt các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các nội dung về: Khái niệm trợ giúp pháp lý; đối tượng được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý; hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý; liên hệ khi cần được trợ giúp pháp lý; công tác phòng, chống ma túy.

Trong đó, làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong công tác phòng, chống ma tuý; nhận diện các loại ma tuý mới, chất ma tuý được nguỵ trang dưới nhiều hình thức.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý các tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy; phổ biến trách nhiệm pháp lý; các hình thức xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, phát huy dân chủ ở cơ sở và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.