Xã Tân Thanh tổng kết công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu tiên xã Tân Thanh triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn và đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.

Để bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả, xã Tân Thanh đã chủ động xây dựng phương án chuyên môn, bố trí nhân lực, trang thiết bị và tổ chức các đợt khám phù hợp với điều kiện thực tế.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, fanpage của xã; các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, nhóm Zalo và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn. Đồng thời, địa phương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Liêm, Bệnh viện Phổi Hà Nam, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm công tác khám được tổ chức theo kế hoạch.

Sau 5 đợt triển khai, xã đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% đối tượng nhóm 1, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng tại cơ sở giáo dục. Đối với nhóm 2, đã có 5.518 người từ đủ 60 tuổi trở lên, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và các đối tượng liên quan được khám sức khỏe. Đối với nhóm 3, đã có hơn 4.300 người được khám, gồm người từ 2 đến 18 tuổi không đi học, lao động tự do và các đối tượng còn lại thuộc nhóm 1, nhóm 2.

Xã đã tổ chức khám sức khỏe tại nhà cho 350 người, hỗ trợ phương tiện đi lại đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, gặp khó khăn trong di chuyển. Công tác rà soát, cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, tạo cơ sở cho việc quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân một cách hệ thống.

Được biết, Tân Thanh là một trong những địa phương của tỉnh Ninh Bình hoàn thành sớm nhất công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Thời gian tới, xã Tân Thanh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý kết quả khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức rút kinh nghiệm từ năm đầu triển khai để tiếp tục hoàn thiện quy trình, phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo xã Tân Thanh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Tại hội nghị, 17 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tân Thanh đã được biểu dương, khen thưởng.