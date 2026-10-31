Xã Tân Thạnh khởi công xây dựng cầu Kênh Thống Nhất

Chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức khởi công công trình

Cầu Kênh Thống Nhất được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 32 m, rộng 5 m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 770 triệu đồng.

Trong đó, Nhóm MMSS5 cùng bạn bè và gia đình tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 250 triệu đồng; ông Ngô Văn Đậu ở xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang hỗ trợ 30 triệu đồng; gia đình chị Nguyễn Thị Kim Dung ở xã Tân Thuận Tây, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 20 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do địa phương vận động đối ứng, cùng sự đóng góp ngày công lao động của người dân và Đội xây dựng cầu thiện nguyện Phật giáo Hòa Hảo xã Phương Thịnh.

Lãnh đạo xã Tân Thạnh trao hoa và Thư cảm ơn đơn vị tài trợ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tân Thạnh trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ địa phương xây dựng công trình. Đồng thời, đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; các ngành, đoàn thể và người dân phối hợp, hỗ trợ quá trình thi công, góp phần đưa công trình sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.