Trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho các hộ gia đình.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về nhà ở cho 4 hộ dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và mạnh thường quân chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp các gia đình có điều kiện xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Trao các nhu yếu phẩm cho các gia đình.

4 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở gồm: Hộ ông Lê Văn Nhơn; Lê Thành Dân; Lê Trúc Linh và hộ ông Lê Văn Xưa.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 67m² đến 119m², được xây dựng kiên cố theo kết cấu nhà cấp 4, nền lót gạch, vách và mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 4 căn nhà là 920 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị tài trợ hỗ trợ 170 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ gia đình; lãnh đạo địa phương trao thư cảm ơn nhằm ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp, sự đồng hành và đóng góp quý báu của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Dịp này, các hộ gia đình còn được nhận nhiều phần quà thiết thực từ địa phương và các mạnh thường quân.