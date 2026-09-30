Xã Tân Thạnh (An Giang): Hoàn thành diễn tập phòng chống thiên tai

Cuộc diễn tập có đề mục “Lực lượng vũ trang phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”. Sau phần vận hành cơ chế, các lực lượng bước vào thực hành ứng phó với tình huống giả định bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, gây gió mạnh, mưa lớn, nước dâng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Các lực lượng thực hành ứng cứu ngư dân bị nạn trong quá trình tránh trú bão.

Phần thực hành được tổ chức tại khu vực cửa biển Xẻo Nhàu, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh với 4 giai đoạn gồm: Tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền vào khu vực trú bão; thực hành sơ tán nhân dân về nơi tránh trú; tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả sau bão.

Lực lượng dân quân xã Tân Thạnh (An Giang) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa trước bão.

Trong từng tình huống, các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, lực lượng an ninh cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp triển khai nhiệm vụ theo phương án hiệp đồng. Trong đó, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, thông báo diễn biến của bão đến các khu dân cư; cơ động ra khu vực cửa biển cảnh báo ngư dân, hướng dẫn tàu thuyền rời khu vực nguy hiểm, vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán nhân dân, bảo vệ tài sản và xử trí các tình huống phát sinh.

Thực hành di chuyển nhân dân đến nơi tránh trí bão an toàn.

Quá trình diễn tập, các thành phần bám sát nội dung, kịch bản, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; sự chủ động, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Các tình huống được xử trí theo trình tự, sát với đặc điểm địa bàn ven biển của xã Tân Thạnh và bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị.

Kết thúc diễn tập Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh trao quà tặng các đơn vị tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và trình độ phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng. Đồng thời, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”, làm cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.