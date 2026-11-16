Xã Tân Sơn sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động ở cơ sở

Theo đó, ngày 15/11, cả 15/15 thôn trên địa bàn xã Tân Sơn đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kết hợp nhiều hoạt động chính trị, văn hóa thiết thực như: trao tặng Huy hiệu Đảng, bầu trưởng thôn và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Chi bộ thôn Phố Chợ.

Để triển khai đồng loạt các sự kiện, Đảng ủy xã Tân Sơn chủ động định hướng, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp xây dựng chương trình, thống nhất hình thức và lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp. Đây là cách làm mới, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng ủy xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó, vừa bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, đúng quy định, vừa sử dụng hiệu quả thời gian, nhân lực và các điều kiện tổ chức, hạn chế hội họp, sự kiện riêng lẻ, tránh hình thức, lãng phí.

Trong chuỗi hoạt động, Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên được tổ chức trang trọng tại các thôn Hóa, Hả và Phố Chợ. Đồng chí Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Mạnh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp dự, trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Hoạt động thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ đối với Đảng và quê hương.

Cử tri thôn Hóa biểu quyết bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết. Tại các khu dân cư, cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh.

Đáng chú ý, việc tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026–2031 ngay trong chương trình Ngày hội tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri tham gia thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Công tác bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định. Bằng hình thức biểu quyết giơ tay, 100% cử tri có mặt tại các thôn nhất trí lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực làm đại diện cộng đồng dân cư. Kết quả này thể hiện tinh thần dân chủ, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhân dân thôn Bắc Hoa biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Qua thực tiễn triển khai, mô hình “4 sự kiện trong 1 ngày” đã phát huy hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhân lực; hạn chế các hoạt động hành chính trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Việc đưa các hoạt động của Đảng, chính quyền và MTTQ trực tiếp đến khu dân cư cũng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, củng cố sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Thông qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Tân Sơn ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.