Xã Tân Phước 3: Rà soát tình trạng trồng mới cây trong vùng quy hoạch khu công nghiệp

CÂY ĂN TRÁI XUẤT HIỆN DÀY ĐẶC

Sáng 23-10, có mặt tại khu vực quy hoạch KCN Tân Phước 2 thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Phước 3, chúng tôi ghi nhận nhiều diện tích trồng khóm được trồng xen các loại cây ăn trái như xoài, mít… Một số liếp khóm có nhiều loại cây được trồng san sát nhau.

Người dân trồng xen cây ăn trái vào khóm với mật độ cao.

Đáng chú ý, tại một khu đất, chủ đất đang trồng xen mít và xoài với mật độ khá dày. Tình trạng này xuất hiện trên nhiều diện tích trong khu vực quy hoạch.

Theo ông B., người dân sống cạnh khu vực quy hoạch KCN Tân Phước 2, khoảng năm 2021, một số hộ dân từng trồng xen cây ăn trái vào đất trồng khóm, nhưng sau đó phá bỏ. Gần đây, khi nghe thông tin khu vực được quy hoạch làm KCN, người dân bắt đầu trồng lại. “Giờ người dân trồng cây nhiều lắm, hầu như miếng đất nào cũng trồng. Có hộ trồng xen nhiều loại cây dày đặc trong liếp khóm”, ông B. cho biết.

Tại khu vực này, gia đình anh T. M. T. có gần 4 ha đất trồng khóm nằm trong ranh quy hoạch khu công nghiệp. Theo anh T., thời gian trước, giá khóm xuống thấp khiến nhiều người trồng không có lời. Vì vậy, một số hộ trồng xen cây ăn trái để tận dụng diện tích đất, tìm thêm nguồn thu nhập. Riêng gia đình anh mới trồng xoài khoảng 5 - 6 tháng nay, chủ yếu theo hình thức trồng xen với khóm.

Nhiều diện tích trồng khóm xuất hiện tình trạng trồng xen cây ăn trái dày đặc.

RÀ SOÁT, KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN

Trước tình trạng người dân trồng xen cây ăn trái tại khu vực quy hoạch KCN Tân Phước 2, lãnh đạo UBND xã Tân Phước 3 cho biết, địa phương đã nắm tình hình, giao Phòng Kinh tế phối hợp với các ấp rà soát những trường hợp trồng cây trên đất quy hoạch. Lực lượng Công an cũng được giao nắm tình hình thực tế tại khu vực.

Cây ăn trái mọc lên tại nhiều liếp khóm trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp.

KCN Tân Phước 2 có diện tích quy hoạch khoảng 300 ha. Dù quy hoạch đã được thông tin từ trước, dự án hiện vẫn đang thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư. Công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất chưa được triển khai.

Địa phương đã tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không nên đầu tư trồng mới hoặc phát sinh thêm tài sản trên đất quy hoạch. Nội dung này được triển khai thông qua các cuộc họp; đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, việc thực hiện phải căn cứ vào nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý và các quy định hiện hành của tỉnh. Đối với cây trồng trên đất, mức hỗ trợ được xác định theo chủng loại, mật độ và định mức quy định. Do đó, không phải người dân trồng càng nhiều cây thì mức hỗ trợ càng cao.