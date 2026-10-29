Xã Tân Phước 2: Tạo đà bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Xã đang hướng đến mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Xã Tân Phước 2 được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thạnh Tân, Thạnh Hòa và Tân Hòa Tây; có diện tích tự nhiên 90,04 km², gồm 12 ấp với dân số hơn 10.000 người.

Xã Tân Phước 2 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ máy chính quyền địa phương từng bước ổn định, với 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và 35 cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt khoảng 80 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,61 triệu đồng/năm. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, với các sản phẩm chủ lực là lúa, khóm và cây ăn trái.

Bên cạnh phát huy thế mạnh nông nghiệp, địa phương tập trung thu hút đầu tư công nghiệp nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, xã đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cho thuê 50 ha đất, tại Cụm công nghiệp Thạnh Tân cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đại Ngân Sơn.

Vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn xã gieo sạ 3.146 ha lúa, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 7,8 tấn/ha, sản lượng 24.538 tấn, bằng 104% kế hoạch.

Vụ lúa hè thu sớm đạt sản lượng 21.945 tấn, bằng 116% kế hoạch.

Cây khóm tiếp tục khẳng định vị thế cây trồng chủ lực, với diện tích 2.625 ha, sản lượng thu hoạch đạt 47.102 tấn.

Diện tích cây ăn trái đạt 538 ha, sản lượng 9.702 tấn, bằng 118% kế hoạch.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn heo duy trì 8.550 con, đàn gia cầm hơn 86.400 con; sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt đạt 2.397 tấn.

Đáng chú ý, ngày 25-9-2026, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạnh Tân chính thức khởi công. Dự án có quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư hơn 871,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Đây là kết quả cụ thể trong nỗ lực thu hút đầu tư của địa phương, tạo tiền đề hình thành hạ tầng công nghiệp đồng bộ và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Theo quy hoạch, đất nhà máy, kho tàng chiếm 32,18 ha; đất cây xanh 8,72 ha; đất giao thông 5,32 ha; đất công trình hành chính, dịch vụ 2,17 ha và đất các khu kỹ thuật 1,61 ha.

Dự án được đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy và trạm xử lý nước thải tập trung công suất 811 m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn QCVN 40, cột A, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Cụm công nghiệp Thạnh Tân kết nối giao thông qua đường tỉnh 867, định hướng thu hút các ngành chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm; cơ khí; điện, điện tử và công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm từ nhựa; phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh; hóa chất, hóa dược cùng các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy định. Hiện đã có một số nhà đầu tư trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, sản phẩm từ nhựa và cơ khí đăng ký quan tâm.

Đồng chí Phạm Thị Thế Băng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 2, cho biết Cụm công nghiệp Thạnh Tân là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án mở ra không gian phát triển mới, tạo cơ hội thu hút doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động, địa phương kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Qua đó, UBND xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, hướng đến bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Cụm công nghiệp Thạnh Tân được kỳ vọng góp phần phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến, bảo quản, từng bước tạo sự chuyển biến trong cơ cấu kinh tế địa phương.

HOÀN THIỆN HẠ TẦNG

Cùng với thu hút đầu tư, xã Tân Phước 2 tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu vực. Tuyến đường Đông kênh mới và đường Nam kênh 1.000 đã hoàn thành 100% khối lượng, đưa vào sử dụng.

Cơ sở hạ tầng của xã Tân Phước 2 từng bước hoàn thiện tạo điều kiện thu hút đầu tư. Ảnh: MINH THÀNH

Các tuyến đường Bắc kênh Trương Văn Sanh, đường Đông kênh Tây đang được thi công; tuyến Nam Tràm Mù được triển khai láng nhựa. Địa phương đồng thời phối hợp nâng cấp các tuyến huyện lộ 40, 41, 42 và 47.

Việc hoàn thành hệ thống chiếu sáng trên các tuyến giao thông nông thôn, trong đó có đường huyện 41 và đường Đông kênh mới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện cảnh quan và diện mạo nông thôn.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã niêm yết công khai 396 thủ tục hành chính.

Trong tổng số hơn 3.100 hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 98%; điểm hài lòng của người dân đạt 97,34. Đáng chú ý, 100% văn bản đi được ký số và phát hành trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Lĩnh vực an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,76%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho 109 lượt người có công và 502 lượt đối tượng bảo trợ xã hội.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đều đạt 100%; toàn bộ hộ dân được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Hoạt động du lịch sinh thái, tâm linh cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười và Thiền viện Trúc Lâm thu hút hơn 9.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ gắn với tiềm năng địa phương.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, với 19 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phước 2 trong ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát huy thế mạnh nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, việc khởi công Cụm công nghiệp Thạnh Tân tạo thêm động lực để địa phương mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa ngành nghề và nâng cao giá trị sản xuất.

Đây là nền tảng để xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.