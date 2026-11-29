CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với xã Tân Phước 2 trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã xác định xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đồng chí Phạm Thị Thế Băng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 2 trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tổ chức đảng.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Phước 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng bộ xã.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đạt từ 98% đến 100%. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, địa phương quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong năm, Đảng ủy xã cử 2 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 4 đồng chí học hệ không tập trung và 1 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, Đảng ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND XÃ TÂN PHƯỚC 2 PHAN THANH DŨ

Đồng thời, đăng ký, cử 35 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên hệ thống Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Việc triển khai Nghị quyết 57 được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các kế hoạch hành động, gắn việc thực hiện nghị quyết với Quy chế làm việc của Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 138,46% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí có tuổi Đảng từ 30 đến 60 năm, thể hiện sự trân trọng đối với quá trình cống hiến của các đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ đảng viên trẻ.

Một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng tại Tân Phước 2 là triển khai Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Xã tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu cán bộ, đảng viên, từng bước đổi mới phương thức quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Đến nay, xã hoàn thành kiểm kê, phân loại và số hóa 395/395 hồ sơ đảng viên, đạt 100%; làm sạch dữ liệu 348/348 đảng viên thuộc diện rà soát.

Đối với hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, địa phương hoàn thành rà soát, kiểm kê 82/82 hồ sơ cán bộ và 66/66 hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

Việc cập nhật dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đạt 341/395 hồ sơ, tương đương 86,32%. Đối với phân hệ Cơ sở dữ liệu cán bộ khối Đảng, đoàn thể, 30/30 cán bộ, công chức đã đăng nhập kê khai, trong đó có 23 trường hợp hoàn tất phê duyệt.

Không chỉ số hóa hồ sơ, việc ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt và quản lý đảng viên cũng được triển khai đồng bộ. Toàn Đảng bộ có 391/395 đảng viên đăng ký, thường xuyên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 98,9%.

Đối với 4 đảng viên lớn tuổi, không sử dụng điện thoại thông minh, tổ chức đảng hỗ trợ điểm danh thủ công tại các buổi sinh hoạt, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ không trở thành rào cản đối với đảng viên. Đặc biệt, thu, nộp đảng phí được thực hiện đạt 100% trên môi trường điện tử.

PHÁT HUY SỨC MẠNH HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Song song với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Phước 2 chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn được xã Tân Phước 2 triển khai sâu rộng vào đời sống Nhân dân (trong ảnh: Nhân viên ngân hàng hỗ trợ tiểu thương triển khai “Chợ số - Thanh toán không dùng tiền mặt” tại xã Tân Phước 2).

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện. UBND xã công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, thu - chi tài chính công, quy hoạch đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong năm, địa phương tổ chức 25 lượt tiếp công dân, gồm 2 lượt lãnh đạo UBND tiếp và 23 lượt tiếp thường xuyên.

Các phản ánh liên quan đến đất đai, môi trường, giao thông được giải quyết kịp thời. Xã tổ chức 67 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.876 lượt người tham dự; qua kiểm tra, thanh tra và giám sát chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy. MTTQ xã ra mắt mô hình Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” tại ấp Thạnh Hòa; củng cố 58/58 Tổ Nhân dân tự quản, trong đó có 5 tổ vững mạnh và 53 tổ khá.

Hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” gắn với vệ sinh môi trường hằng tuần được duy trì. MTTQ xã xây dựng 26 báo cáo tình hình Nhân dân, ghi nhận 121 lượt ý kiến phản ánh, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Các đoàn thể cũng chủ động đưa công nghệ số đến gần hơn với hội viên. Đoàn Thanh niên duy trì đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ cài đặt VNeID, Sổ sức khỏe điện tử và giải quyết trực tiếp trên 327 hồ sơ thủ tục hành chính.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập mô hình “Chi hội số” tại 4/4 chi hội với 40 thành viên; triển khai “Chợ số - Thanh toán không dùng tiền mặt” tại 20 hộ kinh doanh và mô hình “Gia đình số” với 80 thành viên.

Hội Nông dân hướng dẫn 300/315 hội viên nòng cốt cài đặt ứng dụng Hội Nông dân Việt Nam, đạt 95%; hoàn thành thu thập dữ liệu 1.450/1.450 hội viên.

Trong lĩnh vực y tế, địa phương cập nhật thông tin bảo hiểm y tế vào tài khoản VNeID cho 7.212/9.180 công dân từ 6 tuổi trở lên, đạt 78,56%. Ngành Giáo dục triển khai 100% học bạ số, chữ ký số và thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy.

Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp tiếp tục được triển khai, Tân Phước 2 từng bước củng cố nền tảng chính trị từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

Đây là tiền đề quan trọng để địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.