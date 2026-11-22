ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Phước 1 sắp xếp 13 ấp thành 5 ấp gồm: Mỹ Thành, Mỹ Phước, Mỹ Đức, Tân Hòa Đông và Thạnh Mỹ. Trước yêu cầu mới, MTTQ xã tập trung kiện toàn tổ chức, củng cố 5 Ban Công tác Mặt trận ấp và 77 Tổ nhân dân tự quản, hướng hoạt động về khu dân cư, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1, trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác mặt trận trên địa bàn ấp Mỹ Thành.

Nổi bật trong năm là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Toàn xã tổ chức 26 cuộc tuyên truyền với 1.029 lượt người tham dự, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Ngày hội điểm tổ chức tại ấp Mỹ Thành, thu hút 310 đại biểu và người dân tham dự, có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2027, Ủy ban MTTQ xã Tân Phước 1 tiếp tục củng cố hoạt động của 5 Ban Công tác Mặt trận và 77 Tổ nhân dân tự quản; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả.

Từ những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư, công tác mặt trận góp phần biến tinh thần đoàn kết thành hành động thiết thực, vận động Nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng, 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng; các nhà hảo tâm trao 25 phần quà trị giá 11 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 15-11, 4 ấp còn lại đồng loạt tổ chức Ngày hội.

Qua đó, toàn xã có 1.300 lượt người tham dự, 139 phần quà được trao với tổng trị giá trên 55 triệu đồng cùng với các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Chuyển đổi số cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Mô hình “Phòng họp không giấy” được thực hiện trong 100% hội nghị do Mặt trận và các đoàn thể chủ trì; dữ liệu công tác tổ chức, cán bộ cập nhật lên nền tảng “Mặt trận số” đạt 100%.

Trong Chiến dịch 100 ngày đêm và Tháng cao điểm thực hiện Chiến dịch tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, MTTQ phối hợp tổ chức 200 lượt phát thanh, 37 cuộc tuyên truyền lưu động, tiếp cận 2.700 lượt người. Kết quả vận động tích hợp bảo hiểm y tế vào VNeID 4.042/2.442 tài khoản, đạt trên 165% chỉ tiêu; cập nhật Sổ sức khỏe điện tử 12.696/12.906 hồ sơ, đạt trên 98% chỉ tiêu.

CHUNG SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Hiệu quả công tác mặt trận còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể tại từng khu dân cư. Ở ấp Mỹ Thành, Ban Công tác Mặt trận chú trọng vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Người dân tham quan gian hàng đặc sản địa phương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Mỹ Thành, xã Tân Phước 1.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Thành cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận vận động người dân giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Kết quả, ấp có 718 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt gần 99%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm với 408 lượt người tham gia khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

Bà Nguyễn Thị Hưởng (ấp Mỹ Thành) chia sẻ: “Thời gian qua, nhờ các anh chị ở Ban Công tác Mặt trận cũng như Ban Quản lý ấp mà người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới để bảo đảm quyền lợi, nhất là công tác khám sức khỏe toàn dân và cập nhật thông tin trên VNeID”.

Trên phạm vi toàn xã, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 183 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng. Địa phương còn huy động nguồn xã hội hóa trao hơn 1.405 phần quà, tổng trị giá gần 563 triệu đồng; phân công các tổ chức thành viên hỗ trợ 20 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình tự quản được triển khai gắn với nhu cầu thực tế như: “Vườn rau sạch sử dụng phân hữu cơ ủ từ rác thải sinh hoạt hộ gia đình”, trồng 200 cây hoàng yến trên tuyến đường Bắc Trương Văn Sanh dài 3,5 km, “Camera an ninh”, khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, “Tuyến đường không dùng tiền mặt” và “Chợ 4.0”. MTTQ xã còn ra mắt “Điểm bán hàng Việt” tại ấp Mỹ Đức, hỗ trợ cơ sở sản xuất sản phẩm từ khóm, góp phần quảng bá nông sản địa phương.

Các tổ chức thành viên cũng phát huy vai trò trong chăm lo đời sống hội viên và Nhân dân. Hội Nông dân thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp khóm Tân Phước 1 với 67 thành viên, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 772 triệu đồng và phối hợp quản lý 12 tổ vay vốn với 474 hộ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hỗ trợ 16 trẻ em mồ côi, khuyết tật với tổng số tiền trên 70 triệu đồng và quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên duy trì đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ 417 hồ sơ thủ tục hành chính, tư vấn việc làm cho thanh niên và triển khai các hoạt động an sinh, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xây dựng Quỹ Đồng đội trên 154 triệu đồng hỗ trợ hội viên; Hội Chữ thập đỏ trao 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng trong phong trào “Tết Nhân ái”; Hội Khuyến học vận động Quỹ Khuyến học hơn 1 tỷ đồng. Hội Người cao tuổi phối hợp chăm sóc sức khỏe, tổ chức tầm soát cho hội viên.