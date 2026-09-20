Xã Tân Phước 1: Ổn định bộ máy, mở rộng không gian phát triển

BỘ MÁY TINH GỌN, HIỆU QUẢ

Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Phước 1 đã tổ chức lại các đơn vị dân cư, từ 13 ấp thành 5 ấp gồm: Mỹ Thành, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông và Mỹ Phước. Đây là cơ sở để địa phương tổ chức quản lý thống nhất trên địa bàn rộng hơn.

Công tác cải cách hành chính của xã Tân Phước 1 đạt tỷ lệ hài lòng cao của Nhân dân.

Ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025, HĐND xã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 1-7-2025 về thành lập các cơ quan chuyên môn. UBND xã tổ chức 3 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Để phục vụ định hướng phát triển, Tân Phước 1 phối hợp rà soát, nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng như: ĐT865, ĐH40 (đường Bắc Đông) và đường phát triển Đồng Tháp Mười giai đoạn 2.

Xã cũng xác định chất lượng đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng hành chính và chuyển đổi số cho công chức; duy trì phương pháp “cầm tay chỉ việc” đối với cán bộ mới tiếp nhận lĩnh vực chuyên môn. Việc đánh giá, xếp loại công chức được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả nhiệm vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được địa phương chú trọng. Xã giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,8%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Trong hoạt động điều hành, 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng chữ ký số cá nhân; 100% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng và 100% văn bản đi, đến được trao đổi dưới dạng điện tử.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả mang lại sự hài lòng cho người dân đến làm thủ tục. Ông Lê Văn Nam (ấp Mỹ Phước) chia sẻ: “Việc làm thủ tục giấy tờ bây giờ rất gọn và “đúng nghĩa 1 cửa” khi chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả ở Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Tôi thấy việc xử lý hồ sơ được nhập liệu vào hệ thống máy tính hiện đại và cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thủ tục rõ ràng”.

Chuyển đổi số cũng được triển khai trong hoạt động kinh doanh và đời sống. Mô hình “Chợ 4.0 - Chợ không dùng tiền mặt” tại chợ Tân Phước có 76,6% tiểu thương niêm yết mã QR thanh toán. 100% thủ tục hành chính có phí, lệ phí thực hiện thu không dùng tiền mặt; 96,2% hồ sơ thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến; 100% chi trả trợ cấp xã hội và đối tượng chính sách được thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Hơn 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành đã cài đặt VNeID và thanh toán điện tử.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tân Phước 1 có thêm điều kiện tổ chức lại không gian phát triển kinh tế. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước gần 75,3 tỷ đồng, bằng 149% dự toán năm.

Nông nghiệp tiếp tục là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của xã Tân Phước 1, với cây ăn trái là thế mạnh nổi bật. Toàn xã duy trì gần 7.726 ha cây ăn trái, đạt 100% kế hoạch, sản lượng thu hoạch gần 157.600 tấn, đạt trên 100% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp của xã Tân Phước 1 tiếp tục ổn định sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sản xuất lúa được duy trì ổn định, vụ đông xuân và hè thu xuống giống 122 ha, tổng diện tích thu hoạch 244 ha, sản lượng 1.708 tấn; vụ thu đông tiếp tục xuống giống 122 ha, đạt 100% kế hoạch. Rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống, thu hoạch 458 ha, sản lượng 7.328 tấn. Công tác dự báo, theo dõi sâu bệnh được thực hiện kịp thời; các loại sâu bệnh trên lúa chỉ xuất hiện ở mức nhẹ đến trung bình, không ảnh hưởng đáng kể đến năng suất.

Hiện, khối chính quyền xã có 41 cán bộ, công chức, gồm: 2 Phó Chủ tịch UBND và 5 Ủy viên UBND xã. Về trình độ chuyên môn, có 4 thạc sĩ, 36 đại học và 1 trung cấp đang học đại học.

Chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định, không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Đàn heo đạt trên 29.400 con, đàn gia cầm trên 2,5 triệu con, đàn bò hơn 300 con; diện tích nuôi thủy sản 19,5 ha, sản lượng trên 4.311 tấn. Xã hiện có 5 sản phẩm OCOP 3 sao, 17 hộ sản xuất VietGAP với 57,5 ha và 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đang được định hướng phát triển theo quy hoạch. Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, địa bàn xã được quy hoạch 5 Khu công nghiệp gồm: Mỹ Phước 200 ha, Tân Phước 9 là 185 ha, Tân Phước 10 là 330 ha, Tân Phước 11 là 220 ha và Tân Phước 13 là 177 ha; cùng với Cụm công nghiệp Thạnh Mỹ 75 ha.

Địa phương đã thu hút một số dự án công nghiệp, năng lượng. Trong đó, Nhà máy chế biến nội thất đồ gỗ và sofa của Công ty CP Infur dự kiến hoạt động trong quý I-2028, Nhà máy điện mặt trời Tân Phước 1 dự kiến vận hành tháng 5-2027. Hiện xã có 116 doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo đồng chí Phùng Thị Hồng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1, địa phương xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau khi mở rộng địa giới hành chính. Xã tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt ưu tiên hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, tăng cường quản lý thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã Tân Phước 1 sẽ đặc biệt chú trọng xây dựng Chính quyền số, duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng và 100% văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử có chữ ký số. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sẽ tiếp tục được khai thác hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa hồ sơ trễ hạn, đẩy mạnh số hóa kết quả, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, hướng đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.