Xã Tân Phước 1: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Thực hiện Kế hoạch số 680 ngày 19-5-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND xã Tân Phước 1 phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước và Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo UBND xã Tân Phước 1 rất quan tâm đến công tác khám sức khỏe và lập Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp bảo hiểm y tế vào VNeID cho người dân.

Tính đến ngày 16-10-2026, toàn xã có 12.095 người được khám sức khỏe, đạt gần 106% so với dân số thống kê và gần 92% so với dân số khai báo.

Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước khám cho 1.131 người thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả, Trạm Y tế xã khám cho 9.846 người. Ngoài ra, doanh nghiệp chủ động thuê đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe cho 1.118 người lao động.

Đáng chú ý, toàn bộ 951 trẻ dưới 6 tuổi và 3.952 trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi trong danh sách quản lý đã được khám sức khỏe, đạt 100% ở cả 2 nhóm.

Đối với người từ 18 đến dưới 60 tuổi, địa phương tổ chức khám cho 5.609 người; nhóm người từ 60 tuổi trở lên có 1.619 người được khám, đạt trên 95%.

Kết quả trên cho thấy, nỗ lực của địa phương trong việc mở rộng diện bao phủ khám sức khỏe, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi.

Theo kế hoạch, xã phấn đấu đến ngày 30-10-2026 đạt 95% tích hợp BHYT và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, với chỉ tiêu 190 trường hợp mỗi ngày; đến ngày 30-11-2026 có 60% công dân được tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Địa phương cũng tiếp tục bố trí các điểm hỗ trợ tại Nhà văn hóa ấp, Trạm Y tế và kết hợp hỗ trợ lưu động tại hộ gia đình, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích thuận lợi hơn.

Qua khám định kỳ, người dân có điều kiện nắm bắt tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những vấn đề cần theo dõi, điều trị; đồng thời, giúp ngành Y tế có thêm cơ sở quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác khám sức khỏe toàn dân vẫn còn khó khăn do một bộ phận người dân bận công việc, đi làm ăn xa, thay đổi nơi cư trú hoặc vắng mặt tại địa phương.

Để hoàn thành chỉ tiêu, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Trưởng Ban nhân dân các ấp và đoàn thể rà soát những trường hợp chưa được khám, tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám bổ sung.

QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Song song với công tác khám sức khỏe, xã Tân Phước 1 triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), tài khoản an sinh xã hội và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thực hiện Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 3-8-2026 và Công văn số 866-CV/ĐU ngày 18-9-2026 của Đảng ủy xã, UBND xã kiện toàn lực lượng tham gia chiến dịch, huy động sự phối hợp giữa Công an, Trạm Y tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Phước 1 khám sức khỏe tại nhà cho người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ cập nhật kết quả khám sức khỏe, UBND xã thành lập Tổ nhập liệu, phân công các thành viên kiểm tra, đối chiếu danh sách, phiếu khám trước khi cập nhật lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin cá nhân.

Đến ngày 16-10-2026, xã cập nhật 11.282 hồ sơ khám sức khỏe lên hệ thống, đạt trên 93%, tạo thuận lợi cho việc theo dõi tình trạng sức khỏe người dân, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bên cạnh đó, địa phương đã cấp 11.590 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong đó có 11.372 tài khoản được kích hoạt, đạt trên 95% số công dân thuộc diện thực hiện.

Đối với việc tích hợp các tiện ích trên VNeID, tính đến ngày 8-10-2026, xã tích hợp BHYT cho 7.807 trường hợp; thực hiện Sổ sức khỏe điện tử cho 7.388 trường hợp, đạt gần 62%.

Trong đó, có 1.515 trường hợp được xác nhận thành công và 5.873 hồ sơ đang chờ xác nhận. Riêng tài khoản an sinh xã hội, địa phương thực hiện được 3.475 trường hợp.

Dù đạt những kết quả bước đầu, song quá trình triển khai vẫn còn trở ngại. Một số người dân, nhất là người cao tuổi, chưa thành thạo các thao tác trên VNeID; nhiều người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc còn lo ngại về an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, dữ liệu cá nhân chưa đồng bộ, một số hồ sơ khám sức khỏe chưa được bàn giao kịp thời, hệ thống nhập liệu có thời điểm chưa ổn định.

Để tháo gỡ khó khăn, địa phương tổ chức hỗ trợ người dân tại các ấp, trong đó có việc đến tận hộ gia đình hướng dẫn tích hợp BHYT và các giấy tờ cần thiết trên VNeID, tạo thuận lợi cho những người bận công việc, khó sắp xếp thời gian đến các điểm hỗ trợ tập trung.

Là một trong những người được hỗ trợ ngay tại nhà, bà Trần Thị Nga (ấp Mỹ Đức) chia sẻ: “Các con tôi đều đi làm ở công ty, còn tôi ở nhà lo việc đồng áng nên dù nghe xã thông báo hỗ trợ tích hợp BHYT tại trụ sở ấp, tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Nay được xã và các cô chú ở ấp đến tận nhà hỗ trợ, thẻ BHYT cùng các giấy tờ cần thiết đã được tích hợp vào VNeID, tôi rất mừng”.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 1, nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong công tác khám sức khỏe toàn dân và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe và tích hợp các tiện ích trên VNeID vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi các ngành, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện.

Theo định hướng của UBND xã, thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, vận động những trường hợp chưa được khám sức khỏe tham gia khám bổ sung; đẩy nhanh tiến độ cập nhật hồ sơ, tích hợp BHYT và tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; đồng thời, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các ấp, ưu tiên người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp chưa thành thạo công nghệ.

Những kết quả đạt được cùng các giải pháp đang triển khai là cơ sở để xã Tân Phước 1 tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.