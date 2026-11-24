Đại biểu thực hiện nghi thức thả cá về tự nhiên.

Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Tiến Diệt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh; Võ Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Bình An, Chủ tịch UBND xã; Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 25 và Sư cô Thích Nữ Như Hân, trụ trì chùa Giác Tôn.

Tại buổi lễ, các đơn vị phối hợp thả 1,2 tấn cá gồm: Cá diêu hồng, cá chép, cá he vàng và cá trắm cỏ về môi trường tự nhiên.

Hoạt động nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản, góp phần cân bằng hệ sinh thái, đa dạng hóa các loài thủy sinh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn lợi thủy sản.

Thông qua hoạt động, chính quyền địa phương kêu gọi người dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là trong mùa sinh sản; không khai thác thủy sản trước, trong và sau thời điểm thả cá. Đồng thời, ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.