Xã Tân Phú Trung: Thả 1,2 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản
Sáng 23-11, tại khu vực Bến Đá, thuộc Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 25, UBND xã Tân Phú Trung phối hợp Tiểu đoàn 4 tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026.
Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Tiến Diệt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh; Võ Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Bình An, Chủ tịch UBND xã; Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 25 và Sư cô Thích Nữ Như Hân, trụ trì chùa Giác Tôn.
Tại buổi lễ, các đơn vị phối hợp thả 1,2 tấn cá gồm: Cá diêu hồng, cá chép, cá he vàng và cá trắm cỏ về môi trường tự nhiên.
Hoạt động nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản, góp phần cân bằng hệ sinh thái, đa dạng hóa các loài thủy sinh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn lợi thủy sản.
Thông qua hoạt động, chính quyền địa phương kêu gọi người dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là trong mùa sinh sản; không khai thác thủy sản trước, trong và sau thời điểm thả cá. Đồng thời, ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-tan-phu-trung-tha-1-2-tan-ca-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-a247511.html