Vùng trồng rau tập trung mở ra hướng phát triển sản xuất hàng hóa tại xã Tân Phú Trung. Ảnh: SONG TOÀN

Xã Tân Phú Trung là địa bàn vùng ven của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (cũ), được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tân Phú Trung, Tân Bình, Tân Phú và Phú Long.

Mỗi địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp riêng, hình thành những vùng sản xuất đặc trưng như: Khoai lang, sản xuất bột, rau màu, lúa… Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu liên kết nên các lợi thế chưa được khai thác tương xứng.

Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 82,6 km², dân số khoảng 62.831 người. Quy mô địa bàn mới không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo điều kiện để địa phương kết nối các vùng sản xuất, rà soát quy hoạch và định hình lại cơ cấu kinh tế phù hợp với lợi thế từng khu vực.

Đồng chí Lê Bình An, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung cho biết, việc mở rộng địa giới hành chính là cơ hội để địa phương rà soát, sắp xếp lại quy hoạch tổng thể, từ các khu dân cư, vùng sản xuất đến khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và trung tâm hành chính.

Qua đó, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng từng khu vực, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, hướng đến phát triển theo quy hoạch và có sự liên kết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tân Phú Trung là xây dựng các vùng sản xuất tập trung, gắn với lợi thế và điều kiện canh tác của từng địa bàn.

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng lúa, xã xây dựng mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại các ấp: Tân An, Tân Bình, Tân Lợi, Phú Bình.

Đối với cây ăn trái, xã triển khai mô hình sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP. Riêng khoai lang, xã đang hướng đến xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao với quy mô khoảng 30 ha tại ấp Phú Hòa, Phú Mỹ.

Để tổ chức lại sản xuất hiệu quả, địa phương xác định kinh tế tập thể giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp nông dân, chuyển giao kỹ thuật và kết nối với doanh nghiệp.

Theo đồng chí Lê Bình An, trước đây, trên địa bàn có khoảng 8 hợp tác xã (HTX) nhưng hiệu quả hoạt động chưa đồng đều. Vì vậy, xã đang rà soát, củng cố, định hướng sắp xếp còn khoảng 3 HTX hoạt động thực chất, có bộ máy quản lý và nhân sự đủ năng lực, thực hiện tốt vai trò tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ.

Bên cạnh HTX, địa phương cũng đang duy trì hoạt động của 6 hội quán với 350 thành viên và 114 tổ hợp tác. Toàn xã có 26 sản phẩm OCOP, gồm 15 sản phẩm 3 sao và 11 sản phẩm 4 sao, thuộc 9 chủ thể.

Trong đó, 10 sản phẩm đã được đưa lên sàn thương mại điện tử. Địa phương tiếp tục hỗ trợ tái chứng nhận các sản phẩm đến hạn, phát triển sản phẩm mới (mỗi năm ít nhất 1 sản phẩm) và mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.

Cùng với tổ chức lại sản xuất, Tân Phú Trung quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Các tuyến giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa; hệ thống cầu, đường và chiếu sáng từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.

Địa phương cũng chú trọng khai thác lợi thế các tuyến giao thông kết nối, trong đó có Quốc lộ 80 và hệ thống kinh, rạch, phục vụ lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau sáp nhập, thách thức đặt ra với Tân Phú Trung không chỉ là khai thác những lợi thế sẵn có, mà quan trọng hơn là kết nối các vùng sản xuất vốn còn phân tán thành những chuỗi giá trị có tính liên kết và sức cạnh tranh.

Từ vùng nông nghiệp đặc trưng, việc quy hoạch sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật người nông dân sẽ có thêm điều kiện chủ động trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra.

Đây cũng chính là hướng đi để Tân Phú Trung chuyển hóa lợi thế từ không gian hành chính mới thành động lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…