Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Cầu được xây dựng bằng bê tông kiên cố, dài 24 m, rộng 4 m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Trong đó, đơn vị Học Sinh Miền Nam Vĩnh Phúc hỗ trợ 200 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp 160 triệu đồng, cùng ngày công lao động của người dân và Đội Thi công cầu đường từ thiện chú Hai Lúa.

Đây là 1 trong 16 cây cầu được đơn vị Học Sinh Miền Nam Vĩnh Phúc hỗ trợ xây dựng tại các tỉnh miền Tây.