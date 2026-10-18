Xã Tân Phú Trung: Giá khoai lang tăng, nông dân vẫn kém vui

Tại ruộng khoai lang ở ấp Phú Hòa, ông Hà Bửu Hoàng cho biết, gia đình có 1 ha đất trồng khoai lang (sản lượng 60 tạ/1000 m2). Khoảng 15 - 20 ngày trước, khi giá khoai ở mức 210.000 đồng/tạ (60 kg), ông đã nhận tiền đặt cọc và chốt giá bán. Đến nay, giá khoai tăng lên khoảng 400.000 đồng/tạ nhưng ông vẫn phải bán theo mức giá đã thỏa thuận trước đó.

Khoai lang vừa thu hoạch được tập kết tại vựa để phân loại.

Theo ông Hoàng, với mức giá này, gia đình ước tính lỗ khoảng 10 triệu đồng/công, tương đương khoảng 100 triệu đồng/ha. “Khi giá lên thì khoảng 80% diện tích đã thu hoạch nên đa phần nông dân bị lỗ”, ông Hoàng cho biết.

Người trồng khoai tại địa phương nhận định, giá khoai giảm vào thời điểm thu hoạch rộ có thể do một số diện tích ngoài đê bao bị ảnh hưởng khi nước dâng cao, buộc nông dân thu hoạch và bán gấp, khiến nguồn cung tăng trong thời gian ngắn. Đến cuối vụ, khi lượng khoai còn lại giảm, giá bắt đầu tăng trở lại.

Khoai lang là một trong những cây trồng chủ lực của xã Tân Phú Trung, với tổng diện tích khoảng 202 ha, tập trung chủ yếu tại ấp Phú Hòa và Phú Mỹ. Các giống được trồng phổ biến là khoai lang trắng và khoai lang tím, thời gian sinh trưởng từ 6 - 7 tháng. Những năm gần đây, diện tích trồng khoai lang giảm do một số nông dân chuyển sang trồng lúa và cây ăn trái.