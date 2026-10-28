Xã Tân Phú Trung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự lễ khai mạc cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đồng chí Đinh Văn Dũng phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Các nội dung tập trung vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh. Đồng thời, triển khai các phương án phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân, huy động lực lượng và bảo đảm hậu cần theo yêu cầu nhiệm vụ.

Các lực lượng thực hành xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại trụ sở UBND xã.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Văn Dũng nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm tra, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; vận dụng linh hoạt nguyên tắc, phương pháp xử trí tình huống sát thực tế địa phương. Quá trình diễn tập phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định và an toàn tuyệt đối.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng trong khuôn khổ diễn tập.

Thông qua diễn tập, xã Tân Phú Trung tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.