Xã Tân Nhựt, TPHCM: Tháo gỡ 'nút thắt' thủ tục dự án cửa hàng xăng dầu

Mỏi mòn chờ... điều chỉnh quy hoạch

Theo phản ánh gửi Chuyên đề Công an TPHCM, ông Ngô Văn Sáng (SN 1962, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) - đại diện theo pháp luật Công ty An Phúc Tiến - cho biết, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện dự án từ năm 2018. Cụ thể, ngày 14/4/2018, UBND TPHCM ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 1447/QĐ-UBND, chấp thuận cho Công ty An Phúc Tiến đầu tư cửa hàng xăng dầu và các dịch vụ hỗ trợ tại thửa đất số 765, tờ bản đồ số 37, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (cũ), nay thuộc xã Tân Nhựt, TPHCM. Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ đầu tư 360 triệu đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Để bảo đảm việc triển khai dự án phù hợp quy hoạch, UBND TPHCM giao UBND huyện Bình Chánh lúc đó phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm và dân cư thị trấn Tân Túc tại vị trí thửa đất nói trên. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài qua nhiều năm. Sau nhiều lần thẩm định, xem xét và chấp thuận danh mục kế hoạch lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, đến ngày 11/11/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM mới có văn bản duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 tại ô phố ký hiệu IV-23.

Đến tháng 6/2025, hồ sơ được chuyển để thẩm định. Sau khi lãnh đạo huyện ký, hồ sơ được trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Theo quy trình, hồ sơ tiếp tục được trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai dự án. Thế nhưng, trong thời gian này, việc sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã khiến đầu mối tiếp nhận, xử lý công việc có sự thay đổi. Phần việc tiếp theo thuộc thẩm quyền của UBND xã Tân Nhựt.

Khu đất đầu tư cửa hàng xăng dầu của Cty An Phúc Tiến hiện vẫn còn... bỏ hoang

Không để hồ sơ bị "đứt quãng", tháng 12/2025, Phòng Kinh tế xã Tân Nhựt đã chủ trì cuộc họp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan để tiếp tục đánh giá hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Tại cuộc họp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục khẳng định "vị trí dự kiến thực hiện cửa hàng xăng dầu phù hợp với Đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời phù hợp với quá trình giải quyết hồ sơ để trình UBND thành phố quyết định".

Như vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp, về mặt định hướng quy hoạch, vị trí dự kiến đầu tư vẫn có cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước điều chỉnh cục bộ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể triển khai. "Công ty chúng tôi đóng ký quỹ hơn 300 triệu đồng sau khi chủ trương đầu tư được chấp thuận, chưa kể các chi phí đầu tư khác và cơ hội kinh doanh trôi qua nhiều năm...", ông Sáng bày tỏ.

Chính quyền xã vào cuộc tháo gỡ

Trao đổi với PV Chuyên đề Công an TPHCM sáng 6/10/2026, ông Phạm Lê Minh Khang, Chánh Văn phòng UBND xã Tân Nhựt, cho biết các cơ quan chức năng đã thực hiện các bước theo chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm và dân cư Tân Túc, trong đó có ô phố ký hiệu IV-23, nơi Công ty An Phúc Tiến đề xuất thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu. Đáng chú ý, liên quan kiến nghị của ông Ngô Văn Sáng về việc tiếp tục đầu tư dự án, tại buổi tiếp công dân sáng 17/9/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Lê Như Hải Long đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát hồ sơ, tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND TPHCM để giải quyết theo đúng quy định.

Theo chỉ đạo này, các đơn vị chuyên môn của xã được yêu cầu khẩn trương thực hiện những phần việc liên quan nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm và dân cư Tân Túc tại ô phố có thửa đất doanh nghiệp xin mở cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, UBND xã Tân Nhựt giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã làm chủ đầu tư, tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch. Đơn vị này được yêu cầu khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và các cơ quan liên quan để tiếp tục lập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Phòng Kinh tế thẩm định và trình UBND xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phải phối hợp Phòng Kinh tế thực hiện việc chuyển tiếp công tác tổ chức lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch. Phòng Kinh tế được giao tham mưu UBND xã phê duyệt dự toán, kinh phí, bố trí vốn thực hiện việc điều chỉnh cục bộ đồ án; tổ chức thẩm định theo quy định. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn, hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan lập, trình duyệt hồ sơ, trong đó có khu đất Công ty An Phúc Tiến dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu.

Cần sớm tháo "nút thắt" thủ tục

Từ một chủ trương đầu tư được chấp thuận từ năm 2018 đến quá trình điều chỉnh quy hoạch kéo dài nhiều năm, dự án cửa hàng xăng dầu của Công ty An Phúc Tiến vẫn chưa thể triển khai trên thực tế. Điều đáng lưu ý là trong quá trình xử lý, cơ quan chuyên môn đã xác định vị trí dự kiến thực hiện dự án phù hợp với Đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tuy nhiên, để dự án có thể triển khai, thủ tục "điều chỉnh cục bộ" quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vẫn phải tiếp tục được hoàn tất theo đúng trình tự.

Việc UBND xã Tân Nhựt chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xác định rõ "đầu mối thực hiện" được xem là bước tiến mới trong việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Sau 8 năm chờ đợi, điều mà doanh nghiệp mong muốn lúc này không chỉ là một dự án được tiếp tục, mà còn là sự rõ ràng về quy trình, thời hạn và trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị. Khi các cơ sở pháp lý đã được xác định và hướng xử lý đã có, việc sớm hoàn tất những phần việc còn lại sẽ giúp tránh phát sinh thêm chi phí, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp và quan trọng hơn là bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định.

Với những chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, "nút thắt" của dự án sau nhiều năm chờ đợi đang được đặt lên bàn để tháo gỡ. Vấn đề còn lại là các cơ quan liên quan cần khẩn trương phối hợp, thực hiện đúng tiến độ, tránh để một dự án đã có chủ trương đầu tư tiếp tục kéo dài trên giấy thêm nhiều năm.