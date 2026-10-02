Xã Tân Nhuận Đông: Khắc phục xong sự cố vỡ bờ bao

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đoạn bờ bao bị vỡ.

Theo đó, vào chiều tối ngày 30-9, mưa lớn trùng với thời điểm triều cường dâng cao làm vỡ khoảng 2 mét bờ bao thuộc Tổ 4, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông làm khoảng 7 ha cây ăn trái của người dân bị ngập trong nước, trong đó có khoảng 2 ha sầu riêng và gần 5 ha mít.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Tân Nhuận Đông đã khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị đến khu vực bị vỡ bờ bao cùng người dân gia cố và bơm nước ra khỏi vườn cây ăn trái để chống ngập úng.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp, đến nay, điểm bờ bao vỡ tại xã Tân Nhuận Đông đã được khắc phục xong. Các diện tích vườn cây ăn trái bị ngập chưa ghi nhận thiệt hại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 7-2026, mực nước trên địa bàn tỉnh lên nhanh do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn kết hợp triều cường biển Đông và mưa diện rộng.

Triều cường gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng, trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại. Diện tích thiệt hại từ 30%-70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Các địa phương đã chủ động gia cố các vị trí xung yếu, tổ chức tiêu thoát nước và triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong những tháng cuối năm 2026, dự báo có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 1-3 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta.

Sau đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch, trên địa bàn tỉnh còn có 6 đợt triều cường, trong đó 2 đợt vào các ngày 10-10 và 24-10 (nhằm ngày 1-9 và 15-9 âm lịch) có khả năng trùng với thời kỳ mưa lớn diện rộng. Triều cường kết hợp với mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư, vùng sản xuất và những khu vực chưa được khép kín đê bao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, đỉnh lũ khu vực đầu nguồn ở mức báo động (BĐ) I và cao hơn BĐ I từ 0,1 - 0,2 m, xuất hiện khoảng giữa tháng 10. Đỉnh lũ khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười ở mức BĐ II-III, xuất hiện khoảng cuối tháng 10. Đỉnh triều khu vực phía Tây Nam có khả năng xuất hiện cao nhất vào giữa tháng 10-2026; khu vực cuối nguồn xuất hiện vào cuối tháng 11 và cuối tháng 12-2026, mức triều có thể vượt BĐ III khoảng 0,2 - 0,4 m.

Trước diễn biến trên, các địa phương đã tổ chức rà soát diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái có nguy cơ ảnh hưởng; hướng dẫn người dân thu hoạch, gia cố bờ bao, bơm tiêu và thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiện toàn, phân công lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và chuẩn bị phương án huy động khi có tình huống.