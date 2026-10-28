Xã Tân Long: Trao tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo

Căn nhà tình thương được bàn giao cho gia đình chị chị Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1985, ngụ xã Tân Long (thứ 4 từ trái sang).

Theo đó, 2 căn nhà tình thương được trao cho gia đình chị Nguyễn Thị Diệu (sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Bình Hạ) và hộ chị Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1989, ngụ xã Tân Long, xã Tân Long) gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích 32 m², kết cấu khung sắt, mái và vách tôn (đảm bảo 3 cứng), kinh phí xây dựng khoảng 45 triệu đồng/căn do bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền ngụ xã Tân Long vận động kinh phí và gia đình đối ứng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Kế hoạch hành động vì cộng đồng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026); đồng thời tạo thêm điều kiện cho các hộ nghèo, khó khăn sớm vươn lên ổn cuộc sống.