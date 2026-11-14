Xã Tân Lập tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

Theo kết quả kiểm phiếu, cả 9 trưởng thôn đương nhiệm tham gia ứng cử đều tiếp tục trúng cử chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ trưởng thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Người ứng cử Trưởng thôn Trung Sơn phát biểu tại cuộc bầu cử - Ảnh: L.O

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Lập tham dự cuộc bầu cử tại thôn Bù Vây - Ảnh: N.T

Người dân phấn khởi tham gia bầu cử - Ảnh: N.T

Người dân phấn khởi bầu cử tại thôn Trung Sơn, xã Tân Lập - Ảnh: N.T

Quang cảnh buổi bầu cử tại thôn Phú Hòa, xã Tân Lập - Ảnh: L.O

Trong nhiệm kỳ mới, các trưởng thôn được bầu sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho Nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.