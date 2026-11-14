Xã Tân Lập tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 14/11, xã Tân Lập tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử được tổ chức tại 9 thôn trên địa bàn xã.
Theo kết quả kiểm phiếu, cả 9 trưởng thôn đương nhiệm tham gia ứng cử đều tiếp tục trúng cử chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ trưởng thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Trong nhiệm kỳ mới, các trưởng thôn được bầu sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho Nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202611/xa-tan-lap-to-chuc-bau-cu-truong-thon-nhiem-ky-2026-2031-00d7fc5/