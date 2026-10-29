Xã Tân Lập tìm người thân bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên Quốc lộ 1A

Vị trí người dân phát hiện cháu bé

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28/10, người dân phát hiện cháu bé bên lề Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Bình, xã Tân Lập. Khi được phát hiện, cháu bé còn sống, mặc áo vàng cộc tay. Bên cạnh cháu có một túi đồ dùng trẻ em, hộp sữa Dielac Alpha và bình sữa màu xanh.

Cháu bé được Trạm Y tế xã Tân Lập tạm thời chăm sóc

Chính quyền địa phương đã tiếp nhận vụ việc, lập hồ sơ theo quy định. Hiện cháu bé được Trạm Y tế xã Tân Lập tạm thời chăm sóc.

Người dân biết thông tin về gia đình hoặc người thân của cháu bé vui lòng liên hệ với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, qua số điện thoại 0972 087 109 để cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm người thân cho cháu.