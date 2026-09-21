Xã Tân Khánh Trung: Tự hào truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

Xã Tân Khánh Trung được sáp nhập từ các xã: Long Hưng A, Long Hưng B và Tân Khánh Trung (cũ). Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tân Khánh Trung từng là nơi hoạt động của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo cách mạng; nơi diễn ra các hội nghị, cuộc làm việc quan trọng; nơi đóng quân, tập kết, trung chuyển lực lượng, vũ khí, tài liệu, lương thực và là địa bàn có phong trào quần chúng, lực lượng vũ trang tham gia chiến đấu, bảo vệ cơ quan, căn cứ cách mạng. Đặc biệt, truyền thống cách mạng của địa phương được hun đúc từ sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu, hy sinh của lực lượng vũ trang và sự che chở, đùm bọc của Nhân dân.

Người dân đang sinh sống ở xã Tân Khánh Trrung sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Long Hưng đã là địa bàn quan trọng của Tỉnh ủy Sa Đéc, nơi diễn ra nhiều hội nghị, cuộc làm việc quan trọng với sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cách mạng. Đến cuối năm 1974, Long Hưng tiếp tục được chọn làm căn cứ để chỉ đạo phong trào cách mạng tỉnh Sa Đéc, chuẩn bị cho mùa Xuân năm 1975…

Có những tên người đã trở thành tên đất, tên đường, tên dòng kinh, để thế hệ hôm nay mãi nhớ, như: Đồng chí Phạm Văn Bảy, bí danh Hùng Cường, người chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong trận chống càn tại khu vực vàm Trà Bông năm 1969, góp phần bảo vệ cơ quan quân y và lực lượng cách mạng. Tuyến kinh mang tên Hùng Cường là một địa danh mà còn là một cách để quê hương lưu giữ ký ức và lòng biết ơn đối với người đã ngã xuống…

Qua 2 cuộc kháng chiến vẻ vang, trên địa bàn xã Tân Khánh Trung có 80 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 491 liệt sĩ và nhiều thương binh, bệnh binh. Với những đóng góp, hy sinh đó là những giá trị lịch sử, tinh thần quý báu, góp phần làm nên truyền thống yêu nước, đoàn kết và kiên cường của quê hương Tân Khánh Trung.

Niềm vui và tự hào lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, ông Lê Văn Tú, người dân ngụ xã Tân Khánh Trung cho rằng, việc được công nhận là xã An toàn khu là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây cũng là động lực để mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Nguyễn Thanh Trí ngụ xã Tân Khánh Trung, chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động trước sự kiện công bố xã Tân Khánh Trung là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Niềm tự hào đi liền với trách nhiệm, người dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động xây dựng quê hương, giữ gìn an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp xứng đáng với danh hiệu xã An toàn khu”.

Ông Lê Phước Hồng, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung, cho biết: “Thời gian tới, xã Tân Khánh Trung sẽ làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến các ấp thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan địa phương ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội…”.