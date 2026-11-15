Xã Tân Khánh Trung: Thực hiện hiệu quả Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Là địa phương được chọn làm điểm, ấp Hưng Mỹ Đông được chọn tổ chức Ngày hội của xã. Hiện ấp có 648 hộ với 2.795 nhân khẩu; trong đó có 640/648 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 98,7%.

Nhiều năm liền, ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa. Thông qua Ngày hội, các nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa và trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phổ biến rộng rãi.

Bên cạnh đó, Nhân dân trong ấp Hưng Mỹ Đông phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh, trật tự...

Ông Võ Văn Tư, người dân ngụ ấp Hưng Mỹ Đông chia sẻ: “Thời gian qua, mỗi lần ấp có hoạt động dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây, cỏ ven đường đến cùng người dân chỉnh trang cảnh quan, tôi đều sẵn lòng góp sức để đường làng, ngõ xóm thông thoáng, sạch đẹp hơn”.

Phó Bí thư Chi bộ ấp Hưng Mỹ Đông Đoàn Thị Mỹ Hoa cho biết: “Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Nhân dân ấp Hưng Mỹ Đông phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện đóng góp công sức, hiến đất, vật kiến trúc và tài sản trên đất để tạo điều kiện mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Sự đóng góp này thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì lợi ích chung và phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…”.

Cùng với hoạt động tổ chức điểm tại ấp Hưng Mỹ Đông, công tác tuyên truyền Ngày hội được triển khai trên địa bàn toàn xã Tân Khánh Trung bằng nhiều hình thức phù hợp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa của Ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Thông qua việc triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nhân dân trên địa bàn xã Tân Khánh Trung ngày càng quan tâm thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, chấp hành các quy định của địa phương và đóng góp công sức, tài sản vào các công trình phúc lợi chung.

Đặc biệt, tinh thần tự nguyện hiến đất, đóng góp vật kiến trúc, tài sản và ngày công lao động để thực hiện các công trình giao thông nông thôn tiếp tục thể hiện sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân.

Đồng chí Lê Phước Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung, cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Ngày hội và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ và Ban Nhân dân các ấp trong vận động Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự nguyện, đóng góp công sức, hiến đất, vật kiến trúc và tài sản phù hợp với điều kiện thực tế để tham gia xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng; bảo đảm công khai, dân chủ, tự nguyện và đúng quy định.

Duy trì, nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp văn hóa; chú trọng vận động các hộ chưa đạt danh hiệu thực hiện tốt các tiêu chí, phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trong những năm tiếp theo…”.