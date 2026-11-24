PHÁT HUY LỢI THẾ, TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Với lợi thế có Khu công nghiệp Tân Hương và hoạt động sản xuất nông nghiệp tương đối đa dạng, xã Tân Hương đang từng bước phát huy các nguồn lực sẵn có để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Khu công nghiệp Tân Hương tiếp tục phát huy vai trò động lực phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Ảnh: THU HOÀI

Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với đời sống người dân, còn công nghiệp, thương mại và dịch vụ tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã duy trì ổn định diện tích cây trồng, vật nuôi. Đến tháng 10, toàn xã đã xuống giống 540 ha lúa thu đông; diện tích cây ăn trái đạt 814 ha, sản lượng thu hoạch 6.600 tấn; rau màu đạt 206 ha, sản lượng 4.935 tấn.

Tổng đàn vật nuôi tiếp tục được duy trì, trong đó có hơn 151.000 con gia cầm. Công tác tiêm phòng, tiêu độc, sát trùng và quản lý thủy lợi nội đồng được quan tâm thực hiện.

Công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Khu công nghiệp Tân Hương hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ phục vụ đời sống công nhân phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết, sự tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành đã góp phần duy trì ổn định các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh và từng bước cải thiện đời sống người dân.

Xã Tân Hương xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Vì vậy, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động; quan tâm sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục khai thác lợi thế của Khu công nghiệp Tân Hương, phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan đến Cụm công nghiệp Tân Lý Đông.

Đồng thời, xã chú trọng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhất là khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

Sự đồng thuận, chung sức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để xã hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026.

Toàn xã hiện có khoảng 150 doanh nghiệp đang hoạt động; địa phương phối hợp hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Tân Lý Đông, mở thêm dư địa phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Kinh tế tập thể và chương trình OCOP tiếp tục được duy trì với 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 1 hợp tác xã vận tải và 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Riêng làng nghề truyền thống bàng buông hiện có 99 lao động tham gia, song thị trường tiêu thụ và thu nhập vẫn chưa ổn định. Đây là khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ nhằm vừa duy trì nghề truyền thống, vừa cải thiện đời sống người lao động.

Trong điều hành ngân sách, tổng thu ngân sách theo phân cấp đến hết tháng 10 đạt 68.743 triệu đồng, bằng 125,71% dự toán.

Nguồn vốn đầu tư công được triển khai trên nhiều nhóm công trình, trong đó 5 công trình chuyển tiếp từ năm 2025 đã giải ngân đạt 74% kế hoạch; các công trình đầu tư phát triển năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 49,3%. Một số công trình giao thông, cầu và hạ tầng đang được thi công hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân ở một số nguồn vốn còn chậm, đòi hỏi địa phương tiếp tục đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hương hiện đạt 4/10 tiêu chí và 36/47 chỉ tiêu thành phần theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Xã triển khai lập quy hoạch chung trên diện tích hơn 3.504 ha, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, làm cơ sở định hướng không gian phát triển và bố trí nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

CHĂM LO AN SINH, NÂNG CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

Cùng với phát triển kinh tế, xã Tân Hương quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và cải cách hành chính, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Công tác giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Trong tháng 10, xã giải quyết việc làm cho 282 lao động, nâng tổng số từ đầu năm lên 1.800 lao động.

Các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời. Đáng chú ý, 100% người có công thuộc diện chi trả trợ cấp tháng 10 được nhận qua tài khoản ngân hàng; tỷ lệ chi trả trợ cấp hưu trí xã hội qua tài khoản đạt 96,02%.

Trong lĩnh vực giáo dục, địa phương đã cập nhật 100% dữ liệu học bạ số năm học 2025 - 2026 vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Người dân xã Tân Hương phát triển sản xuất dừa, góp phần nâng cao thu nhập.

Đến nay, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ đạt 100%. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến đáng quan tâm, với 234 ca sốt xuất huyết, 154 ca tay chân miệng và 30 ca mắc sởi tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo. Xã tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh trong cộng đồng.

Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện, song vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong tháng 10, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 1.306 hồ sơ, giải quyết 1.173 hồ sơ; trong đó có 35 hồ sơ quá hạn.

Địa phương xác định tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với hồ sơ đất đai và bảo trợ xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục cho người dân.

Công tác bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sinh hoạt được duy trì với tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 95%; 100% hộ sử dụng điện và nước hợp vệ sinh, tỷ lệ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 95%.

Với những kết quả trong 10 tháng qua, cho thấy xã Tân Hương đang từng bước khai thác lợi thế, củng cố nền tảng phát triển và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng phục vụ người dân.

Việc tập trung xử lý những hạn chế còn tồn tại, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với chăm lo an sinh và nâng cao hiệu quả quản lý sẽ là yếu tố quan trọng để địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo tiền đề cho chặng đường phát triển tiếp theo.