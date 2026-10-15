Xã Tân Hương: Góp phần tạo nên mạng lưới an sinh gần dân, sát dân

SAN SẺ KHÓ KHĂN, TIẾP SỨC VƯƠN LÊN

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định tác động không nhỏ đến đời sống người dân.

Những phần quà được trao đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn, góp phần động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hương cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, vận động các nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những hộ còn nhiều khó khăn.

Xác định chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, MTTQ xã phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương vận động được 121 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ lên hơn 230 triệu đồng. Từ nguồn lực này, xã hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, trị giá 60 triệu đồng.

Trong niềm vui ngày nhận căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Rẩy (ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Hương) xúc động cho biết, trước đây gia đình gặp nhiều khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Bà Rẩy chia sẻ: “Gia đình rất vui khi được địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Từ nay có chỗ ở ổn định, gia đình tôi có chỗ che nắng che mưa. Đây là sự động viên rất lớn đối với gia đình”.

Câu chuyện của gia đình bà Rẩy cũng là một trong những trường hợp cho thấy ý nghĩa thiết thực từ việc huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Khi khó khăn về nhà ở được tháo gỡ, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và yên tâm lao động. Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, công tác chăm lo người nghèo và các đối tượng khó khăn ở Tân Hương được triển khai bằng nhiều hình thức.

Mỗi mái nhà mới được dựng lên, mỗi phần quà được trao đi, mỗi suất học bổng đến với học sinh khó khăn hay sự hỗ trợ kịp thời đối với người bệnh đều góp phần làm cho công tác an sinh xã hội ở Tân Hương thêm thiết thực.

Từ sự chung tay của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm tựa để những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình.

Trong các dịp lễ, tết, MTTQ xã phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị, nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo vận động và trao hơn 5.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn và các trường hợp yếu thế, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Mỗi phần quà đến với người dân vào thời điểm khó khăn đều mang theo sự động viên, chia sẻ. Với những hộ có thu nhập chưa ổn định, những phần quà thiết thực góp phần giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống; với người neo đơn, người yếu thế, đó còn là sự quan tâm để họ cảm nhận mình luôn được cộng đồng đồng hành.

Cùng với chăm lo đời sống trước mắt, địa phương quan tâm đến việc tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng năm 2026, xã trao học bổng cho 150 học sinh vượt khó học tốt, với tổng số tiền 150 triệu đồng. Việc hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu vươn lên.

Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, địa phương vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí điều trị cho bà Nguyễn Thị Diễm Hương, ngụ ấp Tân Phú 2, với tổng số tiền 90 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân khi không may gặp vấn đề về sức khỏe, giúp gia đình giảm bớt áp lực về chi phí điều trị.

CÙNG THAM GIA, CÙNG SẺ CHIA TRÁCH NHIỆM

Một điểm đáng ghi nhận trong công tác an sinh xã hội ở Tân Hương là sự tham gia của người dân ngày càng được phát huy. Thông qua phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đóng góp hơn 3.000 ngày công để xây dựng nhà ở, đường giao thông nông thôn, sửa chữa, xây dựng cầu, đường giao thông, phát quang, nạo vét kinh, mương, lắp đặt hệ thống chiếu sáng...

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Từ những ngày công của người dân, nhiều phần việc phục vụ cộng đồng được thực hiện. Người dân không chỉ thụ hưởng thành quả, mà còn trực tiếp tham gia xây dựng, giữ gìn môi trường sống, góp sức cùng chính quyền hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở khu dân cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hương Nguyễn Hoàng Thái, chăm lo an sinh xã hội không chỉ là hỗ trợ vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn, mà còn phải tạo được sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm, các hoạt động an sinh sẽ có sức lan tỏa và bền vững hơn.

Các hoạt động chặt mé cây xanh, chỉnh trang đường giao thông nông thôn được người dân hưởng ứng, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Hoàng Thái cho biết: “Địa phương xác định công tác an sinh xã hội phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, rất cần sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là những trường hợp còn khó khăn, yếu thế”.

Cùng với vận động nguồn lực, MTTQ xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ tự quản.

Những ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. An sinh xã hội ở Tân Hương còn được đặt trong mối liên hệ với việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, tự quản.

Địa phương duy trì nhiều mô hình như: “Ánh sáng an ninh trật tự”, camera an ninh, tuyến đường hoa, “5 không, 3 sạch, 3 an”, các mô hình bảo vệ môi trường, tuyến đường hoa thanh niên, “Cung đường xanh”.

Hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được duy trì hằng tuần, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia các phần việc chung. Địa phương triển khai mô hình “An ninh - An toàn - An dân” tại ấp Tân Phú 2; đồng thời đề xuất công nhận 225 “Tổ Nhân dân tự quản” với 6.539 thành viên.

Từ việc chăm lo một mái nhà, trao một phần quà, suất học bổng hay hỗ trợ người bệnh đến những ngày công lao động của người dân, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên mạng lưới an sinh gần dân, sát dân.

Điều đáng quý là trong quá trình ấy, người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà còn trở thành lực lượng trực tiếp đóng góp cho cộng đồng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Tân Hương dự kiến tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức đợt cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11.