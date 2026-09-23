Xã Tân Hợp: Khắc phục sạt lở, mở đường tránh dự kiến ngày 23/9 thông tuyến tạm thời

Theo báo cáo thiệt hại mới nhất của UBND xã Tân Hợp, do ảnh hưởng của mưa kéo dài, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/9/2026, một vụ sạt lở đồi đã xảy ra tại tuyến đường đi thôn Làng Câu cũ (nay là thôn Gốc Gạo). Vụ sạt lở đã gây ách tắc giao thông, khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu khu vực Làng Câu Trên bị cô lập hoàn toàn.

Toàn cảnh mái taluy sạt lở từ trên cao, đổ ập hàng ngàn khối đất đá xuống tuyến đường đi thôn Gốc Gạo.

Tại hiện trường, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 80m, chiều cao mái sạt khoảng 120m. Khối lượng đất đá khổng lồ, ước tính từ 5.000 đến 6.000 m³, đã lấp kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Sự cố cũng làm đổ, gãy 2 cột điện 0,4 kV và gây thiệt hại nhiều cây quế của nhân dân.

Máy xúc và phương tiện cơ giới được huy động, khẩn trương san gạt đất đá để giải phóng mặt bằng.

Ngay sau sự việc, UBND xã Tân Hợp đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiện trường. Nhận định khu vực này vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở nên lực lượng chức năng chưa thể cho máy vào thi công ngay. Để giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt, xã đã chỉ đạo thôn Gốc Gạo mở một đường đi bộ tránh qua đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 400m.

Đến ngày 21/9, khi điều kiện an toàn hơn, chính quyền đã huy động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, đưa máy xúc và xe chở đất vào thi công.

Đại diện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

UBND xã Tân Hợp cho biết, dự kiến trong ngày 23/9 sẽ thông tuyến tạm thời để xe máy của nhân dân có thể di chuyển qua. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tích cực thi công để thông đường chính thức trong thời gian sớm nhất.