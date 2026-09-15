Xã Tân Hợp hoàn thành xuất sắc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Dự bế mạc có Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đại biểu Công an tỉnh, các sở, ngành và một số địa phương.

Quang cảnh lễ bế mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức trong một ngày, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong quá trình chuẩn bị và thực hành, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hợp đã triển khai các nội dung theo kế hoạch; chuẩn bị hệ thống văn kiện, lực lượng và các điều kiện phục vụ diễn tập. Các lực lượng quân sự, công an và ban, ngành phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Quốc Triệu ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của xã Tân Hợp; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Kết thúc diễn tập, Ban Tổ chức tặng giấy khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.