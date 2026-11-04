Xã Tân Hồng: Xe thư viện lưu động 'Ánh sáng tri thức' lan tỏa phong trào đọc sách

Các em học sinh tham gia hoạt động tại Xe thư viện lưu động“Ánh sáng tri thức”.

Xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” đem đến 1.500 đầu sách với chủ đề về đất và người Đồng Tháp, kỹ năng sống, khoa học, văn hóa, văn học, truyện thiếu nhi… phục vụ nhu cầu đọc sách của thầy và trò trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiệp.

Bên cạnh đó, Xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” còn tổ chức các hoạt động tương tác cùng sách bổ ích cho các em học sinh như: Đọc sách trả lời câu hỏi, đọc sách giải ô chữ, đọc sách cảm nhận sách, đố vui kiến thức; hoạt động hướng dẫn trải nghiệm, thực hành STEM khoa học vui như: Chong chóng trái tim, kính vạn hoa, tên lửa khí…

Xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” được tổ chức nhằm lan tỏa phong trào đọc sách, qua đó cung cấp nhiều thông tin, kiến thức đến bạn đọc hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất; đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến cộng đồng trong và ngoài tỉnh.