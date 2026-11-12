Xã Tân Hồng: Tập trung sản xuất bền vững vụ đông xuân

Nông dân xã Tân Hồng tập trung thực hiện tốt khâu làm đất lúa, nhằm đảm bảo sản xuất.

Theo đó, vụ đông xuân 2026-2027, tổng diện tích gieo trồng lúa của toàn xã Tân Hồng hơn 7.590 ha, trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 86% diện tích xuống giống; diện tích áp dụng sạ hàng, sạ thưa chiếm 80% diện tích xuống giống.

Tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận đạt 90% diện tích. Xã khuyến cáo nông dân sử dụng cơ cấu giống lúa gồm giống chủ lực là IR4625, OM18, Đài Thơm 8, OM5451, OM4900; giống bổ sung là IR50404, OM7347, OM6976, OM5451, ST 25…

Trên cây lúa vụ đông xuân 2026-2027, xã khuyến cáo lịch xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy chia làm 4 đợt. Trong đó, đợt 1, từ ngày 5-11 đến ngày 11-11; đợt 2 từ ngày 5-12 đến ngày 11-12; đợt 3 từ ngày 30-12 đến 7-1-2027.

Với cây lúa, các ngành, các cấp trên địa bàn xã tập trung khuyến cáo nông dân phải chú trọng sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ; bón phân cân đối, hợp lý, giảm phân bón hóa học; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM); áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ (AWD), giảm lượng nước tưới và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong theo dõi đồng ruộng, quản lý nước, dinh dưỡng và dịch hại; tổ chức sản xuất đồng bộ theo vùng, cánh đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng lúa gạo.

Bên cạnh đó, tổng diện tích gieo trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày toàn xã dự kiến khoảng 170 ha; trong đó trồng chủ yếu các loại sen, dưa hấu, kiệu, ớt, các loại rau ăn lá…

Khuyến khích phát triển các vùng sản xuất tập trung, đầu tư hạ tầng, áp dụng kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản sau thu hoạch, gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất.

Đồng thời, vận động nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp trong tiêu thụ và chế biến sản phẩm.

Chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng ở khu vực đê bao vững chắc, vùng gò cao theo hướng hiệu quả, bền vững (mô hình 2 lúa - 1 màu, 1 lúa - 2 màu); ưu tiên các cây trồng có thị trường ổn định, khả năng chế biến tốt như đậu phộng, khoai lang, ớt, sen, bắp…, đồng thời phát triển các loại rau màu có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện địa phương...

Ông Trần Văn Bảy ngụ xã Tân Hồng chia sẻ: “Tranh thủ nước rút, nông dân trong khu vực khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất thật kỹ để kịp xuống giống theo lịch khuyến cáo.

Đồng thời, tôi cũng ưu tiên lựa chọn giống cấp xác nhận, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, điều chỉnh giảm được lượng giống gieo sạ phù hợp; nghiên cứu thường xuyên khí tượng thủy văn để có biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến thời tiết…”.

Ông Lê Văn Sum ngụ xã Tân Hồng cho biết: “Vụ đông xuân này, gia đình sản xuất chủ yếu rau màu. Hiện tại, các loại cây trồng đang phát triển tốt. Tôi tập trung làm cỏ, vun gốc và bón thúc đạm. Năm nay, tôi chủ yếu sử dụng giống rau màu năng suất, chất lượng cao để bán được giá hơn vào cuối vụ”.

Đồng chí Hồ Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hồng, cho biết: “Trong vụ đông xuân, địa phương hướng đến việc sản xuất cây trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát triển sản xuất bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp của xã.

Chủ động bảo vệ sản xuất, phòng trừ dịch hại, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế của xã.

Cùng với đó, hướng đến việc nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển vùng cây ăn trái, rau màu tập trung gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch hại; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra…”.