Xã Tân Hồng: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Xã Tân Hồng tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, xã Tân Hồng tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh; nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ như: Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”; sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, trồng dưa leo thủy canh, sản xuất nấm rơm theo hướng tuần hoàn, nuôi cá tra đạt tiêu chuẩn ASC…

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Trong đó, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Hiện trên địa bàn xã có 10 sản phẩm OCOP.

Duy trì và phát triển mã số vùng trồng trong nông nghiệp. Toàn xã có 30 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 6.243 ha (gồm 22 vùng trồng lúa và 8 vùng trồng cây ăn trái).

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 302 tỷ đồng, vượt 126% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, tập trung ở các lĩnh vực chế biến thực phẩm, cơ khí dân dụng và may mặc; điện năng được cung ứng an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Có 93 hộ đăng ký kinh doanh mới, với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ đồng; toàn xã hiện có 1.163 hộ kinh doanh, trong đó 988 hộ đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật với gần 99% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến; 100% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Xã duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng tại 12/12 ấp và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học vụ AI”.

Xã Tân Hồng quan tâm thực hiện tốt giáo dục và đào tạo. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm, STEM được quan tâm…

Tập trung triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện các kế hoạch về kinh tế số, ứng dụng AI, số hóa dữ liệu, thanh toán không dùng tiền mặt. Duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng tại 12/12 ấp với 101 thành viên, bình quân 6 - 10 người/tổ.

Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai thường xuyên. Xã hỗ trợ việc làm cho 425 lao động, đạt 106% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100%; có 32 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100% kế hoạch.

Xã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,9%; công tác thực hiện chính sách đối với người có công được bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Đồng chí Đào Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hồng cho biết: Địa phương sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc, thu hoạch vụ thu đông năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông xuân 2026 - 2027; theo dõi chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tiếp tục triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP, kinh tế tập thể.

Cùng với đó, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Tân Hồng; khẩn trương triển khai, thi công hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch năm 2026; đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hồng, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội...