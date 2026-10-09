Xã Tân Hồng: Kỳ họp thứ 6 HĐND xã thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND xã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của xã Tân Hồng năm 2026; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của xã Tân Hồng năm 2026; tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Cùng với đó, HĐND xã cũng trình bày báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp tiến hành thảo luận trong không khí dân chủ và trách nhiệm cao. Đồng thời, làm rõ những vấn đề được nêu trong báo cáo thẩm tra và các ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Tân Hồng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND xã biểu quyết thống nhất thông qua 3 nghị quyết trên.

Được biết, Kỳ họp thứ 6, HĐND xã Tân Hồng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được vận hành theo hệ thống họp không giấy, góp phần vào công tác chuyển đổi số tại địa phương.