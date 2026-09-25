Xã Tân Hồng: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 9; Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Công tác diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương...

Xã Tân Hồng thực hành vận hành cơ chế trong diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Qua 2 ngày diễn tập, các nội dung đều được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tình huống diễn tập thực binh A2.

Cảnh diễn tập thực binh có sử dụng đạn hơi, quả nổ và âm thanh tạo giả.

Phát biểu nhận xét cuộc diễn tập, Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị tham gia.

Đồng thời, yêu cầu địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cuộc diễn tập; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đồng Tháp trao thưởng các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trao thưởng cho các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh, bộ phận phục vụ và bộ phận mô hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hồng năm 2026.