Xã Tân Hồng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Dự khai mạc có các đồng chí: Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Công tác diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các thành phần trong khung diễn tập xã Tân Hồng.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Đây là nhiệm vụ chính trị, quân sự quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Trần Minh Trang nhấn mạnh, công tác chuẩn bị chu đáo mới chỉ là bước đầu, kết quả cuộc diễn tập phụ thuộc vào quá trình thực hành. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tham gia xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, bám sát thực tiễn địa phương trong xử trí các tình huống. Quá trình diễn tập phải bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chấp hành nghiêm quy định về bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và an toàn giao thông.

Xã Tân Hồng thực hành vận hành cơ chế trong diễn tập.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu và lực lượng tham gia diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế theo các giai đoạn của cuộc diễn tập. Cấp ủy, chính quyền xã Tân Hồng tổ chức các hội nghị chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Tình huống diễn tập thực binh A2.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hồng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-9), là cơ sở để Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá kết quả tổ chức diễn tập điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.