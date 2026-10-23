Xã Tân Hộ Cơ: Tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hộ Cơ trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, trong 5 năm qua (2021 - 2026), công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ xã Tân Hộ Cơ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Các tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Cụ thể, trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường, bà con tín đồ ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải dọc các tuyến kinh, đường giao thông với chiều dài trên 15 km; phối hợp trồng và chăm sóc hơn 2.000 cây xanh.

Đặc biệt, bà con tín đồ vận động đóng góp xây dựng mới 25 căn nhà và sửa chữa 18 căn cho hộ nghèo; mua sắm, chở bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, bà con tín đồ tổ chức vận động trao tặng 850 phần quà; hỗ trợ 19 người mắc bệnh hiểm nghèo… với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2026 - 2031.

Tại hội nghị, UBND xã Tân Hộ Cơ tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.